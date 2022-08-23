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3 часа назад

Новый маршрут придумали для туристов в Костроме

Kostroma.Today

Туристов будут водить по новому маршруту, узнал KOSTROMA.TODAY. Он называется «Кострома – город трудовой доблести».

Новый маршрут придумали для туристов в Костроме
Фото: Kostroma.todayKostroma.today

По информации пресс-службы городской администрации, экскурсия начнется от памятника «Труженикам тыла». Далее экскурсовод проведет туристов в Костромскую льняную мануфактуру, музей школы №38, к памятнику детям блокадного Ленинграда.

Завершится тур на площади Широкова, у памятной стелы «Город трудовой доблести». Ее, кстати, откроют 28 августа, когда отмечается День города.

Все эти места так или иначе связаны с новым званием «Город трудовой доблести», которое Костроме присвоили указом президента РФ в сентябре прошлого года. На экскурсии туристам расскажут, как во время ВОВ костромичи трудились в тылу.

Например, на заводах изготавливали детали к пулеметам и автоматам, на ткацких фабриках производили ткань, из которой шили плащ-палатки, белье для бойцов, на обувной фабрике делали кирзовые сапоги. Также костромичи принимали детей из блокадного Ленинграда, в эвакуационных госпиталях лечили раненых солдат.

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