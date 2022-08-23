Жители Кубани ждут отъезда туристов, чтобы поехать на море

екоторые краснодарские турфирмы хотят на время приостановить поездки на Черное море из-за пробок, связанных, по их мнению, с отъездом отдыхающих. Ожидается, что в сентябре доехать до моря станет легче.

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«Поездка под вопросом, возможно, перенесем на сентябрь», – сообщили «ФедералПресс» в одном из турагентств.

Власти Сочи на прошлой неделе сообщили, что в конце августа ожидается массовое убытие туристов с детьми в связи с началом учебного года. Местные жители выражали опасение из-за пробок и публиковали в интернете кадры многокилометровых заторов. Однако туроператоры столкнулись с пробками в предпоследние летние выходные по пути с моря, поэтому сомневаются, стоит ли ехать туда и 27–28 августа. Отмечается, что дорога с курортов 20 августа заняла вместо трех часов шесть.