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4 часа назад

Жители Кубани ждут отъезда туристов, чтобы поехать на море

РИА "ФедералПресс"

екоторые краснодарские турфирмы хотят на время приостановить поездки на Черное море из-за пробок, связанных, по их мнению, с отъездом отдыхающих. Ожидается, что в сентябре доехать до моря станет легче.

Жители Кубани ждут отъезда туристов, чтобы поехать на море
Фото: UnsplashUnsplash

«Поездка под вопросом, возможно, перенесем на сентябрь», – сообщили «ФедералПресс» в одном из турагентств.

Власти Сочи на прошлой неделе сообщили, что в конце августа ожидается массовое убытие туристов с детьми в связи с началом учебного года. Местные жители выражали опасение из-за пробок и публиковали в интернете кадры многокилометровых заторов. Однако туроператоры столкнулись с пробками в предпоследние летние выходные по пути с моря, поэтому сомневаются, стоит ли ехать туда и 27–28 августа. Отмечается, что дорога с курортов 20 августа заняла вместо трех часов шесть.

На часть курортов из Краснодара и обратно можно доехать на скоростном поезде «Ласточка», однако билеты в обратный путь на удобное время опытные туристы советуют покупать минимум за две недели. Ходят и обычные поезда, но путь займет значительно больше времени, а цена за билет будет выше.

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