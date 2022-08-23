На Камчатке намерены развивать исторический туризм

Власти региона считают, что россиянам будет интересно побольше узнать об уникальной истории края.

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Правительство Камчатского края намерено развивать в регионе исторический туризм. Такое заявление сделал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

"Мы немножко недооцениваем исторический потенциал, культурное наследие, потому что Камчатка в первую очередь ассоциируется с природой. Но у нас есть уникальная история",

- приводит слова главы региона пресс-служба краевого правительства.

Солодов напомнил, что история Камчатки богата важными историческими событиями. Среди них - оборона Петропавловска в 1854 году. Также во время Русско-японской войны в начале XX века камчатцы отразили попытки японских солдат захватить западное побережье полуострова. В свою очередь Курильский десант поставил точку во Второй мировой войне.

К тому же Камчатка - это еще и край первооткрывателей. Именно оттуда российский мореплаватель Витус Беринг отправился в свою знаменитую экспедицию.