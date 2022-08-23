На Камчатке намерены развивать исторический туризм

Власти региона считают, что россиянам будет интересно побольше узнать об уникальной истории края.
Правительство Камчатского края намерено развивать в регионе исторический туризм. Такое заявление сделал губернатор Камчатки Владимир Солодов.
"Мы немножко недооцениваем исторический потенциал, культурное наследие, потому что Камчатка в первую очередь ассоциируется с природой. Но у нас есть уникальная история",
- приводит слова главы региона пресс-служба краевого правительства.
Солодов напомнил, что история Камчатки богата важными историческими событиями. Среди них - оборона Петропавловска в 1854 году. Также во время Русско-японской войны в начале XX века камчатцы отразили попытки японских солдат захватить западное побережье полуострова. В свою очередь Курильский десант поставил точку во Второй мировой войне.
К тому же Камчатка - это еще и край первооткрывателей. Именно оттуда российский мореплаватель Витус Беринг отправился в свою знаменитую экспедицию.
Ранее портал Inc News сообщал, что россияне в рамках осенней продажи туров с кешбэком смогут вернуть до 40 тыс. рублей за путешествия на Дальний Восток.