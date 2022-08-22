Петербург ожидает принять до 7 млн туристов до конца года

Туристический поток в Санкт-Петербург по итогам 2022 года может составить от 6 до 7 млн человек. Таким прогнозом с журналистами поделилась Нана Гвичия, заместитель председателя Комитета по развитию туризма Северной столицы.

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По ее словам, увеличение турпотока – это не только заслуга местных профильных властей, но и общероссийская динамика по росту внутреннего туризма. С одной стороны, такая тенденция поддерживается отложенным спросом на путешествия, который зафиксировался во время пандемии коронавируса. С другой – помогли санкции, из-за ограничений отдых в Европе, в том числе и экскурсионный, для многих россиян стал затруднителен.

В частности, за первые 7 месяцев Санкт-Петербург посетило 130 тыс. иностранных туристов, что на 62% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Такого результата удалось достичь благодаря смягчению коронавирусных требований в городе.

Кроме того, в Санкт-Петербурге наблюдается и своеобразный бум семейного туризма. В Северной столице появилось множество точек притяжения для туристов с детьми.

«Семейный туризм стал более востребованным, особенно в рамках новой туристской географии, где дети и подростки проводят время, знакомятся с историей, гастрономией, и им интересно»,

– пояснила Нана Гвичия.