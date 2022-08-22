Вместо Крыма туристы поехали в Дагестан. Итоги туристического сезона

По итогам летнего сезона Крым потерял 50% турпотока по сравнению с прошлым годом. Меньше путешественников приехало этим летом и на другие черноморские курорты, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Зато рекордно вырос турпоток в Дагестан.

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В Крыму сезон стартовал гораздо позже обычного. И дело не только в логистических причинах, но и в том, что лето на полуострове выдалось дождливым. Этот фактор, по рассказам многих, смущает даже больше, чем работающие системы ПВО. Будущее бархатного сезона во многом зависит от погоды, полагает и крымский журналист, блогер Александр Горный:

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Александр Горный, крымский журналист и блогер:

«Я бы сейчас сделал такой осторожный прогноз, что, если будет хорошая погода, будет теплое море, мы увидим довольно-таки неплохой бархатный сезон. Сложно будет его сравнивать с предыдущими годами, 2020-2021-м. Текущие события, я бы не сказал, что довольно-таки сильно повлияли на настроения отдыхающих. 24 августа будет День независимости Украины, к этой дате очень многие здесь готовятся, могут быть провокации. Я думаю, если мы пройдем эту дату более-менее спокойно, политический фактор будет играть все меньшую и меньшую роль».

Что касается железнодорожных билетов в Крым, на сентябрь можно найти варианты от 4800 рублей в плацкарте и от 11 тысяч рублей в купе. На дефицит билетов уходящим летом жаловались многие путешественники. Новых броней мало, но и резкого всплеска аннуляций на фоне новостей нет, продолжает директор крымского туроператора «Кенеш тур» Оксана Рыбина:

— С коллегами общаемся, у многих стоит вопрос о закрытии компаний. Перспектив на следующий год особо нет. Поехал совершенно другой турист, люди едут на своих машинах, предварительно не бронируют — заехали в какой-то гостевой дом, пару дней пожили и поехали дальше. Особо тяжелая ситуация у отелей более высокого уровня, четыре-пять звезд, потому что этот турист прилетал именно на самолете. Уровень продаж немного ниже, чем был в этот период в прошлом году. Вчера пришла аннуляция: «В связи с взрывами просим аннулировать бронь».

— Если человек под этим предлогом аннулирует бронь, ему возвращают деньги?

— Конечно, полный возврат средств.

Из курортов Краснодарского края больше всего туристов в связи с закрытым аэропортом потеряла Анапа. Там не досчитались 12% гостей по сравнению с прошлым годом. При этом цены на размещение на курорте выросли на 7%, констатирует АТОР. Комментирует владелец отеля «Пантелей» в Анапе Пантелей Азов:

Пантелей Азов, владелец отеля «Пантелей»:

«Июнь, июль были вообще плохие месяцы, в августе чуть пошел наплыв. Сейчас по чуть-чуть начнет опять падать, уже там заявок меньше. На сентябрь пока непонятно, потому что погода в этом году не очень хорошая, люди заранее не бронировали практически. Бронировали те, кто совсем издалека, а местные наши, которые плюс-минус пятьсот километров живут, они приезжают по факту в основном. Сентябрь у нас никогда не был активным. Я не думаю, что будет стопроцентная загрузка, где-то процентов 60 будет».

Зато в Дагестане нет отбоя от туристов. Об этом можно судить даже по публикациям в соцсетях. По данным АТОР, турпоток по сравнению с 2021 годом вырос на 40%. Но Дагестан, где есть пляжный отдых на Каспийском море, серьезная историческая составляющая и природные достопримечательности, все-таки скорее летнее, а не осеннее направление, считает гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин:

Сергей Ромашкин, гендиректор турфирмы «Дельфин»:

«В среднем едут на четыре-пять дней, в нашей компании с перелетом из Москвы такой тур стоит 35-40 тысяч на одного человека. Он включает в себя перелет Москва — Махачкала — Москва, проживание в отеле, обычно три звезды, все-таки там отельная база достаточно простая, питание обычно двухразовое, и экскурсионная программу — их несколько десятков».