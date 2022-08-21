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5 часов назад

Названы самые популярные российские города для гастрономических путешествий

Мослента

Самыми популярными российскими городами для гастрономических путешествий оказались Казань и Астрахань. Такие данные называют в своих исследованиях сервисы «Работа.ру» и «ЮKassa», результаты которых имеются в распоряжении РИА Новости.

Самые популярные города России для гастрономических путешествий
Фото: МослентаМослента

Так, 47 процентов опрошенных респондентов из 3,8 тысячи россиян признали Казань самым подходящим направлением для гурманов. В пятерку лидеров также вошли Астрахань (39 процентов), Сочи (31 процент), курорты Кавказских Минеральных Вод и Владивосток (по 26 процентов).

В десятку лучших гастрономических маршрутов, по мнению россиян, также вошли Краснодар, Санкт-Петербург, Калининград, города Золотого кольца России. Москву при этом назвали лишь 13 процентов опрошенных.

Ранее были определены самые популярные авианаправления в бархатный сезон.

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