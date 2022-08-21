Вкусная Россия: куда отправиться и что попробовать?

Россияне, которые сегодня активно открывают для себя собственную страну, ищут не только и не столько культурные впечатления. Конкуренцию экскурсиям в музеи также составляют визиты в рестораны, на рынки и крафтовые мануфактуры, где люди обретают новый гастрономический опыт, познавая мир через локальную еду и продукты. Мы собрали для вас информацию о том, какие традиционные сладости можно отведать в разных регионах России.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Тульский пряник из Парижа

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Визитная карточка Тулы, наряду с самоваром и пистолетом ТТ, безусловно, знаменитый тульский пряник. Первое письменное упоминание о нем датировано концом XVII века, но историки уверены, что пряники в Туле пекли как минимум за сто лет до этого. Но настоящую мировую славу они снискали в конце XIX века: на Всемирной выставке в Париже 1889 года двухпудовый пряник тульского купца Василия Гречихина получил Гран-при. Каждый год в августе в Туле проходит Всероссийский фестиваль «День пряника». Начинка главного местного гастрономического специалитета может быть любой: медовой, сливочной, фруктовой, мятной или даже горчичной.

Возвращение легенды

Если история пряника не прерывалась уже несколько столетий, несмотря на войны и революции, то такой исконно русский продукт, как пастила, был незаслуженно забыт в советское время. И лишь в последние годы получил второе рождение благодаря гастроэнтузиастам, отыскавшим старинные рецепты и открывшим мануфактуры по производству старинного лакомства. Одна из признанных столиц русской пастилы сегодня — подмосковная Коломна. Там ее готовят из свежеиспеченных яблок местных кисло-сладких сортов с добавлением яичного белка, сахара, меда, ягод и орехов. Разумеется, без красителей, консервантов и загустителей. Вдоволь отведать местного угощения можно на коломенском фестивале «Антоновские яблоки». Впрочем, в музее «Коломенская пастила» оно доступно круглый год!

Символ счастья

Во многих регионах России любят и ценят мед. В столице Татарстана, Казани, например, даже зарегистрировали свой медовый бренд: «Татарстан балы», призванный конкурировать с широко известным Башкирским медом. А местным гастрономическим специалитетом можно считать чак-чак: блюдо, приготовленное из яиц, муки и меда и являющееся символом сладкой и богатой жизни. Чак-чаком в Татарстане встречают гостей также, как на Руси было принято встречать их хлебом и солью!

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