Россиянка пожаловалась на кричащих продавцов на пляже в Судаке

На центральном пляже Судака слишком много продавцов, которые очень громко кричат и раздражают. Об этом «ФедералПресс» рассказала туристка Алена Шаповалова.
«Невозможно просто отдохнуть и расслабиться. Над твоим ухом постоянно кто-то кричит»,
– отметила путешественница.
Горячая кукуруза, картофельные чипсы, раки вареные, рапаны, креветки – это малая часть из того, что продают на пляже.
Также туристам активно предлагают хачапури с сыром, чебуреки и самосы (крымские пирожки из жареного теста с фруктовой начинкой. – Прим. ред.).
Ранее «ФедералПресс» писал, что на пляжах Судака очень много туристов и почти нет свободных мест.