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4 часа назад

Россиянка пожаловалась на кричащих продавцов на пляже в Судаке

РИА "ФедералПресс"

На центральном пляже Судака слишком много продавцов, которые очень громко кричат и раздражают. Об этом «ФедералПресс» рассказала туристка Алена Шаповалова.

Россиянка пожаловалась на кричащих продавцов на пляже в Судаке
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Невозможно просто отдохнуть и расслабиться. Над твоим ухом постоянно кто-то кричит»,

– отметила путешественница.

Горячая кукуруза, картофельные чипсы, раки вареные, рапаны, креветки – это малая часть из того, что продают на пляже.

Также туристам активно предлагают хачапури с сыром, чебуреки и самосы (крымские пирожки из жареного теста с фруктовой начинкой. – Прим. ред.).

Ранее «ФедералПресс» писал, что на пляжах Судака очень много туристов и почти нет свободных мест.

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