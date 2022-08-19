Как добраться до Геленджика из Москвы

Геленджик – популярный курорт, который расположен в 1520 километрах от Москвы. Ежегодно побережье Геленджика привлекает тысячи туристов своей уютной набережной и теплым морем. "Рамблер" расскажет, как добраться до города из Москвы.

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Сейчас большинство южных курортных городов России аэропорты закрыты, поэтому многие туристы задаются вопросом об альтернативных способах передвижения.

На самолете

В Геленджике очень короткая полоса аэропорта, поэтому аэропорт и раньше принимал не все самолеты. Многим туристам приходилось лететь до Анапы, а затем добираться до Геленджика. Однако сейчас аэропорт Анапы тоже закрыт.

Ближайший аэропорт находится в Адлере, затем нужно добраться до Сочи и доехать до Геленджика на частном такси. Дорога займет примерно шесть часов.

На поезде

Из-за отсутствия железнодорожного сообщения, добраться до Геленджика на поезде тоже не просто. Сначала нужно купить билет до ближайшей станции Тоннельной или Новороссийска. Поезд идет 30 часов, купе стоит от 7000 рублей. Уехать с этих вокзалов можно на автобусах или такси. На этом отрезке дорога займет около часа.

По воде

В Краснодарском крае также работает морское такси — скоростные теплоходы и катамараны курсируют между Сочи, Геленджиком и Новороссийском. Так что до города можно добраться и по воде.