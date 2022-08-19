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4 часа назад

Как добраться до Геленджика из Москвы

Даша Краснова

Геленджик – популярный курорт, который расположен в 1520 километрах от Москвы. Ежегодно побережье Геленджика привлекает тысячи туристов своей уютной набережной и теплым морем. "Рамблер" расскажет, как добраться до города из Москвы.

Как добраться до Геленджика из Москвы
Фото: unsplashunsplash

Сейчас большинство южных курортных городов России аэропорты закрыты, поэтому многие туристы задаются вопросом об альтернативных способах передвижения.

На самолете

В Геленджике очень короткая полоса аэропорта, поэтому аэропорт и раньше принимал не все самолеты. Многим туристам приходилось лететь до Анапы, а затем добираться до Геленджика. Однако сейчас аэропорт Анапы тоже закрыт.

Ближайший аэропорт находится в Адлере, затем нужно добраться до Сочи и доехать до Геленджика на частном такси. Дорога займет примерно шесть часов.

На поезде

Из-за отсутствия железнодорожного сообщения, добраться до Геленджика на поезде тоже не просто. Сначала нужно купить билет до ближайшей станции Тоннельной или Новороссийска. Поезд идет 30 часов, купе стоит от 7000 рублей. Уехать с этих вокзалов можно на автобусах или такси. На этом отрезке дорога займет около часа.

По воде

В Краснодарском крае также работает морское такси — скоростные теплоходы и катамараны курсируют между Сочи, Геленджиком и Новороссийском. Так что до города можно добраться и по воде.

Геленджик прекрасен не только летом, ведь температура воздуха никогда не опускается там ниже ноля. Многие туристы специально едут в город после бархатного сезона, чтобы гулять по широкой набережной и жить в свободных отелях.

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