Бархатный сезон: куда ехать отдыхать в 2022 году

Осень уже на носу, а вы так и не успели слетать в долгожданный отпуск? У нас для вас хорошие новости: впереди еще бархатный сезон. На какие месяца он выпадает и какие направления стоит рассмотреть, читайте в материале «Рамблера».

Бархатным сезоном называют один из наиболее благоприятных периодов для отдыха на курортах. В местах с субтропическим климатом, в том числе на российском побережье Черного моря, этот сезон выпадает на сентябрь и частично октябрь. Во время бархатного сезона погода еще довольно теплая, но не такая жаркая, как в июле, а температура воды в море примерно совпадает с температурой воздуха.

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Как возникло выражение «бархатный» сезон?

По одной из версий, выражение «бархатный сезон» появилось еще в царской России, в конце XIX– начале XX века в связи с модой отдыхать в Крыму. Но относилось выражение не к осенним месяцам, как сейчас, а к весенним. «Бархатным сезоном» называли те несколько недель в апреле или мае, когда придворные и царская семья приезжали на полуостров и сменяли свои теплые меховые одежды на бархатные.

На это также указывает упоминание выражения «бархатный сезон» в рассказе Александра Куприна «Винная бочка» (1914):

«Надо сказать, что в Ялте существует не один сезон, а целых три: ситцевый, шелковый и бархатный. <…> бархатный сезон! Это золотые дни для Ялты, да, пожалуй, и для всего крымского побережья. Он продолжается не более месяца и обыкновенно совпадает с последней неделей Великого поста, с Пасхой и Фоминой неделей. Одни приезжают для того, чтобы избавиться от печальной необходимости делать визиты; другие — в качестве молодоженов, совершающих свадебную поездку; а третьи — их большинство — потому, что это модно, что в это время собирается в Ялте все знатное и богатое, что можно блеснуть туалетами и красотой, завязать выгодные знакомства».

В советское время, а возможно, и в последние предреволюционные годы бархатным сезоном стали называть осенние месяцы — сентябрь и октябрь, правда, почему — доподлинно неизвестно. Некоторые исследователи также связывают название этого периода с тем, что путешественники приезжали на курорты в сентябре и в октябре уже в бархатных одеждах.

Какие направления стоит рассмотреть в 2022 году?

Над Средиземноморьем и в Причерноморье бархатный сезон длится с конца августа до середины октября, а в странах Магриба (Алжир, Ливия, Мавритания, Марокко и Тунис) до начала ноября.

В России «бархатный сезон» можно застать на побережье Черного моря. Особенно заметны погодные условия, подходящие для отдыха, в районе Геленджика, Анапы и Крыма, это зона сухих субтропиков. Если говорить о странах СНГ, то для отпуска стоит рассмотреть такие направления, как Азербайджан, Туркмению, Таджикистан, Киргизию и южный Казахстан. В начале осени там созревают всевозможные фрукты (виноград, арбузы, дыни), и на рынках их продают очень дешево.