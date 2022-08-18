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9 минут назад

Путеводитель по Пятигорску с семью тематическими маршрутами подготовили на курорте

ТАССиещё 1

Коллектив филиала Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработал путеводитель по Пятигорску, объединяющий семь тематических маршрутов. В нем собрано свыше 100 достопримечательностей курорта, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе городской администрации.

Путеводитель по Пятигорску подготовили на курорте
Фото: ТАССТАСС

"Путеводитель по Пятигорску представлен сегодня на заседании городского Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства. Проект создан авторским коллективом пятигорского института (филиала) СКФУ. Цель - развитие и популяризация туристических маршрутов курортного города",

- говорится в сообщении.

Отмечается, что в путеводителе предложен новый взгляд на туристическую навигацию: авторы разработали собственную карту-схему, объединяющую семь тематических маршрутов.

"Наши маршруты предлагают вдохновиться архитектурой величайших зодчих, сформировавших изысканный облик Горячих Вод; поднявшись по канатной дороге на вершину Машука, насладиться уникальным ландшафтом и памятниками природы; посетив курортные парки и уютные скверы, почувствовать себя героем литературных произведений М.Ю. Лермонтова; прогуляться по проспектам и бульварам и прокатиться по одному их старейших трамвайных маршрутов страны",

- комментируют разработчики, слова которых приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, в путеводителе описано более 100 достопримечательностей Пятигорска. Для этого авторский коллектив использовал архивные и открытые источники информации, сведения Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, личные научные труды авторов. Проиллюстрирован путеводитель историческими фотографиями, живописными и графическими работами. Издание приурочено к объявленному в 2022-м Году культурного наследия народов России.

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