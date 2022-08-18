Путеводитель по Пятигорску подготовили на курорте

"Наши маршруты предлагают вдохновиться архитектурой величайших зодчих, сформировавших изысканный облик Горячих Вод; поднявшись по канатной дороге на вершину Машука, насладиться уникальным ландшафтом и памятниками природы; посетив курортные парки и уютные скверы, почувствовать себя героем литературных произведений М.Ю. Лермонтова; прогуляться по проспектам и бульварам и прокатиться по одному их старейших трамвайных маршрутов страны",