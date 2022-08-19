Отдых с детьми в России: где отдохнуть с ребенком

Куда поехать отдохнуть с детьми в России. Мы подобрали топ 10 мест для семейного отдыха с подробным описанием.

Фото: WomanHit.ru - МК WomanHit.ru - МК

Поездка с ребенком значительно отличается от путешествия с друзьями или возлюбленным, ведь для отпуска с малышом необходимо продумать каждую мелочь и позаботиться о множестве аспектов отдыха:

Видео дня

Безопасности;

Комфорте;

Развлечениях;

Размещении;

Инфраструктуре;

Питании

Длительная поездка может быть сложной, как для самого ребенка, так и для его родителей, поэтому специалисты предлагают для первых путешествий выбирать Россию.

Отдых с ребенком на Черном море

Этот курорт — настоящая классика для отдыха с семьей. Побережье Черного моря усеяно курортными городками, хорошими отелями с качественным обслуживанием, а для ребенка в пансионатах найдется множество развлечений.

К плюсам такого путешествия можно отнести:

Легкую транспортную доступность: вы можете самостоятельно выбирать, куда поехать и посетить несколько мест за один отпуск в России

Родной язык: и вы, и малыш будете чувствовать себя уверенно, ведь все окружающие владеют русским

Оборудованные для отдыха пляжи: для семьи особенно важно, чтобы место у моря было оснащено специальными лежаками, песок был чистым, а вода теплой

Привычный климат: специалисты не рекомендуют ездить с ребенком туда, где погода будет для него новой. Куда спокойнее маленький член семьи перенесет путешествие по России, ведь климат здесь привычный

Экономия: поехать всей семьей на европейский курорт могут позволить себе далеко не все, а на Черном море отдых не ударит по бюджету

Хороший сервис: давно остались в прошлом стереотипы о некачественном сервисе на отечественных курортах, сейчас он не уступает высококлассным заграничным отелям

Отдыхать на Черном море специалисты советуют в июне или сентябре, хотя сезон длится с мая по октябрь. Но в середине лета на курорте, куда бы семья не приехала, стоит невыносимая и опасная для ребенка жара.

На Азовское море всей семьей

Отличный выбор для путешествия с ребенком — курорты Азовского моря. Главный плюс отдыха там — десятки метров мелководья, поэтому малыш может плескаться в море, а родители не бояться за его безопасность.

Кроме того, на курортах Азовского моря быстро развивается инфраструктура: по всему побережью в последние годы строят новые отели с отличным сервисом.

Куда бы вы не решили поехать на Азове, можно найти комфортный пансионат, отель или дом отдыха. При этом стоимость поездки может быть весьма разумной.

Особенной популярностью среди станиц на Азовском море пользуются:

Ейск;

Тамань;

Приморско-Ахтарск;

Кучугуры;

Голубицкая

Почти в каждой локации можно найти развлечения для активного отдыха всех членов семьи. Качели, водяные горки, парки аттракционов понравятся детям, а катание на парусниках и виндсерфинг — родителям.

Поездка будет комфортной, благодаря обилию торговых центров, ресторанов и кафе, которые предлагают блюда на любой вкус. Можно угодить даже самым привередливым малышам.

Кроме того, на Азовском море находится множество музеев под открытым небом: например, ребенка точно порадует посещение парка Бабы Яги.

Поездка с малышом в Крым

Недаром курорты этого края считаются настоящей жемчужиной, здесь можно найти все, что ищет любая семья на отдыхе:

Чистый воздух;

Легендарные достопримечальности;

Теплое море;

Масса развлечений для ребенка и взрослых

Беззаботный отдых обеспечен малышам на любом курорте Крыма, кроме того, здесь потрясающий воздух, который полезен для детей с проблемами легких или других органов дыхания. В поездке можно устраивать походы в живописные места, а море остается теплым до конца октября.

В Крыму обязательно стоит посмотреть на дворцы и увидеть военные музеи, поехать на дальние пляжи или в парки аттракционов.

Отдохнуть семьей на Кавказских Минеральных водах

Это курорт, куда съезжаются со всего мира, чтобы не просто отдохнуть, а поправить здоровье. Именно лечебными комплексами славятся Минеральные воды. Несмотря на то, что город совсем не большой, здесь точно найдется, чем заняться в перерывах между процедурами.

В Минводах расположены десятки гостиниц и отелей, сервис во всех остается на достойном уровне в любое время года. В пансионатах стоимость отдыха немного выше, чем в гостевых домах, зато в ценник включено питание и процедуры.

В Минеральных водах обязательно стоит посетить

Собор Покрова Пресвятой Богородицы — это уникальный памятник архитектуры;

Мемориал Огонь Вечной Славы;

Гору Змейка;

Терский конный завод — это место особенно понравится детям;

Музей Авиационной техники;

Парк культуры и отдыха

Поехать с детьми на Балтику

Решая, куда поехать с ребенком летом, стоит помнить, что иногда акклиматизация проходит довольно тяжело. Малыши могут заболеть, если привезти их на слишком жаркие курорты, зато на Балтийском море они будут чувствовать себя просто прекрасно.

Чистый воздух, обилие сосновых деревьев, приятная температура — все это сделает поездку незабываемой. К тому же балтийские дюны поражают воображение не меньше, чем горы.

Пляжный сезон на Балтике открывается в июне, но по-настоящему вода прогревается только к концу июля. Нужно помнить, что, если вы решили поехать на Балтику поездом, потребуется загранпаспорт, зато для перелета дополнительных документов не нужно.

Поездка семьей по Золотому кольцу

Кажется, что этот вид отдыха вряд ли понравится детям, но семьи, которые решились на такое путешествие, уверяют, что совершенно об этом не пожалели.

В «Золотое кольцо» входят несколько живописных городов, каждый из которых запомнится:

В Костроме с ребенком стоит посетить терем Снегурочки и лосезавод;

Плес выглядит так, словно сошел с открыток, и поражает ароматом яблок;

Иваново создан для прогулок: фотографировать и рассматривать достопримечательности;

В Суздале можно поехать в детский музей, где покажут, как малыши учились 100 лет назад;

Во Владимире детям очень понравится музей Бабы Яги, они смогут побродить по-настоящему Темному лесу

Алтай

Ехать на Алтай стоит с мая по сентябрь, именно в этот период погода подходит для долгих прогулок, восхождений: комфортно будет и детям, и взрослым. Самый теплый район для посещения с ребенком — Чемальский, температура летом достигает 29 градусов, а после заката опускается до 15—16.

Самый простой способ добраться до Алтая — полет на самолете. Да, иногда ценник может быть довольно высоким, но многие компании предлагают сезонные скидки и акции для полета без багажа. Если же вы решите воспользоваться поездом, путешествие займет два с половиной дня.

Что нужно обязательно посмотреть на Алтае

Горнолыжный комплекс «Манжерок» и гору Малая Синюха;

Семинский перевал;

Гора Белуха;

Чике-Таман;

Чуйская степь и Марсианская долина

Независимо от возраста, все путешествующие остаются под невероятным впечатлением от здешних пейзажей: такие виды запоминаются на всю жизнь. Но походы по горной местности требуют серьезных усилий, поэтому важно взять удобную одежду и обувь и честно оценить свою физическую подготовку. Не стремитесь в горы, если понимаете, что для вас это сложно, ведь в долинах и у озер не менее прекрасные пейзажи.

Несмотря на то что этот край кажется диким, здесь расположено множество кафе и гостиниц, но номера в них нужно бронировать заранее: поток туристов большой и свободных номеров в сезон может не быть.

Семейный отдых в Карелии

Поездка в Карелию с детьми редко рассматривается в качестве варианта для летнего отдыха, но в этом диком краю очень понравится подросткам, особенно тем, кто увлекается живописью: местные пейзажи очень вдохновляют.

Специалисты рекомендуют отправляться в Карелию в августе или сентябре: именно в этот период там держится очень комфортная температура, подходящая для долгих прогулок. Кроме того, можно отправиться на дальние пляжи, чтобы загорать и купаться.

Но именно в этот сезон в крае слишком много мошкары, позаботьтесь о том, чтобы с собой всегда были средства от насекомых. Особенно это актуально для детей.

В Карелии обязательно нужно посмотреть природные достопримечальности:

Ладожское озеро — огромный водный бассейн, который не многим меньше Байкала;

Реку Шуя — сюда стоит отправиться в поход с палатками;

Петрозаводск — один из самых популярных северных курортов России;

Ладожские шхеры — съездить на острова необходимо, чтобы почувствовать себя оторванным от шумных городов;

Съездить в Карелию можно, чтобы порыбачить, собирать ягоды, фотографировать. Сейчас в России стало популярным катание на сапах, для которого не требуется подготовки, а в Карелии такой вид отдыха еще больше запомнится, ведь вы будете проплывать по самым живописным уголкам.

Если вы решите остаться не в гостинице, а в небольшой деревушке, то узнаете, как живут малые народы России, сможете насладиться чаем из самовара с травами и ягодами и попробовать деликатесы местной кухни.

Москва

Столица России принимает несколько миллионов туристов в год, сюда едут с детьми, устраивают романтические путешествия и отдых с друзьями. Вы уже были в Москве? Куда вы успели сходить? Скорее всего, вы ответите, что посетили Красную площадь, ВДНХ, Парк Горького…

Но в последние годы в столице множество новых достопримечательностей, поэтому поездка понравится всем членам семьи. Отдыхать в Москве с ребенком можно с комфортом, ведь рестораны, кафе и зоны отдыха расположены повсюду.

Хорошим выбором для семьи станет посещение необычных локаций:

«Союзмультпарк» — это развлечение для детей всех возрастов, он посвящен персонажам популярных мультиков. Многие аттракционы здесь интерактивные, что особенно впечатлит малышей.

Музей советских игровых автоматов — покажите детям, во что вы играли в их возрасте. Это хороший способ сплотить всю семью!

Парк развлечений «Сказка» — здесь более тридцати аттракционов на любой вкус и классная атмосфера.

Веревочный городок «Пандапарк» — для самых активных детей, которым необходима физическая нагрузка.

Смотровые площадки «Москва-Сити» — конечно, это место впечатлит взрослых, но и детям здесь очень понравится.

Канатная дорога на Воробьевых горах — хороший способ попробовать этот вид передвижения в России.

Московский планетарий станет образовательным моментом поездки.

Санкт-Петербург

Северная столица России привлекает внимание туристов не меньше, чем Москва. Сюда стоит поехать с ребенком, который увлекается творчеством. Отдыхать здесь удобно, ведь большинство достопримечательностей находятся в центре города.

Обязательными во время поездки в Петербург считаются:

Книжный «Подписные издания» — библиоманы будут в восторге, здесь столько книг на любой вкус и цвет.

Пышечная на Набережной Грибоедова — самое знаменитое заведение северной столицы.

Музей рекордов и фактов «Титикака»

Колоннада Исакиевского собора — подняться туда непросто, но дети будут в восторге.

Остров «Новая Голландия» похож на отдельную страну в любимом городе

Музей «Гранд Макет Россия» — тут можно увидеть всю страну в миниатюре.