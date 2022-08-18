Люкс за 218 тысяч: сколько стоит зимний отдых в Шерегеше

Первый снег выпал на горнолыжном курорте «Шерегеш». Этой информацией поделились инструкторы в социальной сети VK. «18 августа на горе Мустаге первый снег», – говорится на странице. Такое природное явление редко встречается в августе. Большой снежный покров, как правило, образуется на спусках ближе к середине ноября. Тогда и начинается горнолыжный сезон. Сколько будет стоить отдых в отелях на Шерегеше, если забронировать номера сейчас, выяснил корреспондент TourDom.ru.

Фото: Tourdom Tourdom

Отдых в трехзвездочном отеле Greenberg на 10 ночей с 14 по 24 ноября в самом бюджетном номере обойдется в 32 тыс. руб. на двоих без питания. Если выбирать тариф с завтраками, то цена будет выше на 6 тыс. руб.

В апартаментах WOW.Aparts стоимость размещения на этот же период несколько выше. Так, снять Extra Space на 10 ночей без питания на двоих можно за 69,2 тыс. руб. Если к услугам хочется добавить завтраки, то цена повысится до 78,2 тыс. Отдых в апартаментах «Делюкс комфорт плюс» обойдется в 105 тыс. руб. с завтраками. Отель «Снежный» в Шерегеше также открыл раннее бронирование. Самый бюджетный вариант размещения в середине ноября стоит 108 тыс. руб. с завтраками, а отдых в четырехместном люксе – 218,2 тыс.

Номер в гостинице Malka на 10 ночей в этот же период стоит от 40 тыс. на двоих и выше, в зависимости от комфортабельности. В отеле есть пункт проката снаряжения для любого уровня катания. Для постояльцев действует скидка 15% на аренду горнолыжного оборудования.