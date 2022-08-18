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1 час назад

На Камчатке для туристов запустят новый пеший маршрут к 2023 году

runews24.ruиещё 1

В Камчатском крае запустят пеший маршрут по труднодоступным местам заповедника Кроноцкий. Об этом сообщила пресс-служба природного заповедника.

На Камчатке запустят новый пеший маршрут к 2023 году
Фото: runews24.rurunews24.ru

Маршрут получил название «Узон-Гейзерное кольцо». Его протяженность составляет 43 км, который туристические группы смогут пройти за три дня в умеренном темпе.

Начальная точка маршрута будет в Долине гейзеров, куда туристов доставят на вертолёте. Далее они пройдут через Долину смерти и впадину вулкана Узон. Далее у туристических групп будет перерыв на ночёвку в стационаре «Глухой», а после обратное возвращение в Долину гейзеров.

Для того чтобы преодолеть маршрут необходима базовая физическая подготовка и правильная экипировка.

Запуск пешего маршрута планируется на 2023 год. Сотрудники природного заповедника отметили, что при прохождении труднодоступных и уязвимых участках все группы будут сопровождать госинспекторы заповедника.

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