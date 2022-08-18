На Камчатке запустят новый пеший маршрут к 2023 году

В Камчатском крае запустят пеший маршрут по труднодоступным местам заповедника Кроноцкий. Об этом сообщила пресс-служба природного заповедника.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Маршрут получил название «Узон-Гейзерное кольцо». Его протяженность составляет 43 км, который туристические группы смогут пройти за три дня в умеренном темпе.

Начальная точка маршрута будет в Долине гейзеров, куда туристов доставят на вертолёте. Далее они пройдут через Долину смерти и впадину вулкана Узон. Далее у туристических групп будет перерыв на ночёвку в стационаре «Глухой», а после обратное возвращение в Долину гейзеров.

Для того чтобы преодолеть маршрут необходима базовая физическая подготовка и правильная экипировка.