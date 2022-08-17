В Дагестане стартовал фестиваль этнической культуры

«Уникальная культура Дагестана — это богатство всей России и всего мира. Ахвахский район — один из уникальных районов нашей республики, здесь чтут и бережно хранят, передавая из поколения в поколение свои обряды и обычаи, народные промыслы и ремесла», — цитирует пресс-служба правительства слова Абдулмуслимова.