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1 час назад

В Дагестане стартовал фестиваль этнической культуры

Lenta.ru

В Дагестане в воскресенье, 14 августа, стартовал фестиваль этнической культуры «Тархо». Праздник посетил председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов, передает ТАСС.

В Дагестане стартовал фестиваль этнической культуры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что местом проведения мероприятия выбрали лесную поляну в селе Арчо Ахвахского района республики.

«Уникальная культура Дагестана — это богатство всей России и всего мира. Ахвахский район — один из уникальных районов нашей республики, здесь чтут и бережно хранят, передавая из поколения в поколение свои обряды и обычаи, народные промыслы и ремесла», — цитирует пресс-служба правительства слова Абдулмуслимова.

В рамках этнофестиваля прошла выставка промыслов и произведений самодеятельных художников-выходцев Ахвахского района, а также XX традиционный праздник «Певцы съезжаются в Ахвах». Кроме того, в селе были развернуты шатры сельских подворий, национальной кухни и старинной утвари.

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