Зауральские санатории вошли в программу туристического кешбэка

Жители могут приобрести путевки в санаторий «Сосновая роща» и на курорт «Озеро Медвежье» по акции «Туристический кешбэк» с 25 августа по 10 сентября и вернуть 20% от из стоимости. Отдохнуть по акции можно будет с 1 октября по 25 декабря.