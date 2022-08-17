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2 часа назад

Зауральские санатории вошли в программу туристического кешбэка

УралПолит.Ru

Санаторий «Сосновая роща» и курорт «Озеро Медвежье» - партнеры программы стимулирования внутренних поездок по России.

Зауральские санатории вошли в программу туристического кешбэка
Фото: УралПолит.RuУралПолит.Ru

Жители могут приобрести путевки в санаторий «Сосновая роща» и на курорт «Озеро Медвежье» по акции «Туристический кешбэк» с 25 августа по 10 сентября и вернуть 20% от из стоимости. Отдохнуть по акции можно будет с 1 октября по 25 декабря.

«Санатории «Сосновая роща» и «Озеро Медвежье» являются партнерами программы стимулирования внутренних поездок по России. В санаториях накоплен многолетний опыт работы, а уникальные природные лечебные факторы (грязь и рапа целебных озер) окажут самое благотворное воздействие на весь организм», - сообщается на сайте «Курорты Зауралья».

При покупке путевке необходимо расплатиться картой «МИР», сразу выплатив всю сумму. До оплаты карта необходимо зарегистрировать в программе лояльности.

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