Бархатный сезон в России: где отдохнуть и за сколько

Бархатный сезон в России начинается традиционно в середине сентября, а значит, что на курортах будет также тепло, но уже менее многолюдно. Россияне спокойно могут отправиться в Крым, Сочи, на Волгу или в Калининград. Редакция «ФедералПресс» решила разобраться, сколько денег нужно для осеннего путешествия.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Отдых осенью в Крыму

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Лучшее время для путешествия осенью в Крым – вторая неделя сентября. Погода в это время становится комфортной, а ночи – приятно прохладными. Традиционно считается, что ноябрь становится последним месяцем бархатного сезона: после него море остывает и почти все заведения закрываются на зиму.

Температура осенью держится выше 20-ти градусов по Цельсию, а на огородах созревает новый урожай фруктов и ягод, которые можно купить явно дешевле, чем в столице.

Цены на отдых отличаются в зависимости от побережья: на южном береге жилье будет стоить 1200, а вот на западном и восточном можно найти хостелы и за 350 рублей.

Путешествие в Сочи

Ехать в Сочи можно уже с начала сентября: погода до сих пор похожа на летнюю, однако людей меньше в несколько раз. Температуры достигают комфортных значений выше 20, но ниже 26 градусов к середине месяца, а с октября отели начинают предлагать хорошие скидки на проживание и спа-процедуры. Остывает море обычно к октябрю, так что в это время возможен лишь экскурсионный отдых.

Номер в отеле в бархатный сезон будет стоить от 3 тысяч, но если подходит хостел, то можно ограничиться в среднем 700 рублями. Средний чек для поездки в одну сторону составляет примерно 8 тысяч на человека.

Осенний круиз по Волге

Одним из самых необычных мест отдыха в бархатный сезон может стать круиз по Волге: за это время можно посетить Нижний Новгород, Самару, Казань и Волгоград.

Круиз на 5-7 дней по красивым местам и городам-миллионникам обойдется в 20-40 тысяч рублей за поездку. Отдыхающим предлагают экскурсии, питание, проживание и различные развлечения на корабле. До середины сентября погода будет держаться в районе комфортных 20-ти градусов, дождей почти не обещают.

Путешествие осенью в Калининград

Посещение города и самой популярной Куршской косы можно запланировать на осень. В городе будет немного прохладно, но зато немноголюдно. Если же хочется отдохнуть в санатории, то можно съездить в Светлогорск и Зеленоградск, они приобрели статус курортов еще в 19 веке.

Проще всего отправиться в Калининград из Москвы, билеты обойдутся примерно в 4-5 тысяч рублей в одну сторону на человека. Из крупного города уже можно строить маршруты в зависимости от желания. Посетить можно как море, так и задеть лишь городские достопримечательности.