Люди приехали на популярный пляж Приморья и обомлели

Жители Приморского края рассказали о неприятном сюрпризе, который поджидал их на одном из популярных пляжей региона. Многие жители и гости края как раз сейчас там отдыхают, но по возвращении домой люди обнаруживают у себя пугающие симптомы, сообщает PRIMPRESS.

Фото: PRIMPRESS PRIMPRESS

Как рассказали туристы, немало удивление у них вызвало посещение пляжа в районе бухты Бойсмана. Сейчас там отдыхает очень много людей, и в ближайшее время многие планируют заехать туда в домики, чтобы отдохнуть и искупаться в море.

Однако люди, которые недавно там побывали, рассказали, что после купания им стало очень плохо.

«Были там четыре дня назад, привезли ротавирус у двоих детей и взрослого. Мы приезжали на полдня, только купались, и вот результат, вся семья пластом лежит», - рассказали туристы.

В социальных сетях интернет-пользователи рассказали, что причиной ухудшения здоровья отдыхающих могут быть проблемы с морем. Однако другие считают, что в плане экологии там придраться не к чему. Впрочем, все при этом считают, что лучше там сейчас не купаться.

«А что вы хотели, туда стоки сливаются в море. Сами были в конце июля, уже тогда вонь была, а в этих стоках дети плескаются. Вот и результат. А море не морем пахнет,

«Про море скажу никакими стоками оно не пахнет, не знаю, где там стоки, правда. Насчет еды мы все брали свое и воду тоже. Кишечка в море скорее всего, потому что мы ничего там не покупали».