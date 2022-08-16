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58 минут назад

В Татарстане выпустят карту кинолокаций

Lenta.ru

В Татарстане выпустят карту кинолокаций к столетию республиканского кинематографа. Об этом сообщает местный портал «Татар Информ».

В Татарстане выпустят карту кинолокаций
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известно, что созданием карты займутся сотрудники базы ГБУК «Татаркино». Так, для нанесения на бумагу выберут локации, наиболее благоприятные для съемок фильмов. Предполагается, что проект призван облегчить поиски местностей определенных типов и подсказать, где расположены достопримечательности региона.

По мнению авторов карты, она должна привлечь к Татарстану внимание кинематографистов из других регионов. Вдобавок в проект войдет вся информация о местных актерах и фирмах, которые могут предоставить необходимое оборудование, а также другие сведения о киноресурсах республики.

«Мы подали заявку в Фонд культурных инициатив, но она была отклонена. Пока мы не имеем средств, чтобы реализовать ее должным образом. Но на сайте "Татаркино" мы в любом случае аккумулируем всю информацию», — высказалась в заключение директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

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