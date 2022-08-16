В Татарстане выпустят карту кинолокаций

Известно, что созданием карты займутся сотрудники базы ГБУК «Татаркино». Так, для нанесения на бумагу выберут локации, наиболее благоприятные для съемок фильмов. Предполагается, что проект призван облегчить поиски местностей определенных типов и подсказать, где расположены достопримечательности региона.

По мнению авторов карты, она должна привлечь к Татарстану внимание кинематографистов из других регионов. Вдобавок в проект войдет вся информация о местных актерах и фирмах, которые могут предоставить необходимое оборудование, а также другие сведения о киноресурсах республики.