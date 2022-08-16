Что посмотреть в Туле за 1 день самостоятельно: лучшие достопримечательности и маршруты

Тула за 1 день — востребованное туристическое направление не только среди жителей соседних регионов, но и гостей из столицы (дорога из Москвы занимает 2,5–3 часа на поезде). Это интересный вариант путешествия для тех, кто хочет увидеть древнюю кремлевскую крепость и посетить музеи, посвященные символам города. Что можно успеть охватить за один день в «Городе мастеров», читайте в материале «Рамблера».
Достопримечательности Тулы за 1 день — это архитектурные памятники и музеи, исторические улицы и современная набережная. Город, который известен своими пряниками и самоварами, порадует путешественников не только лакомствами и ценными сувенирами, но и 500-летней крепостью и сохранившимися купеческими домами. Составили список мест, в которые точно стоит заглянуть, приехав в Тулу, но помните, что в сутках (к сожалению) всего-то лишь 24 часа.
Особый интерес для туристов представляет Тульский кремль, памятник русского оборонного зодчества, который по праву считается одной из главных достопримечательностей города.
Возведение крепостной стены относится к XVI веку. Тульский кремль имел особое значение для защиты южных границ Русских земель от крымско-татарских набегов, но уже к XVII веку утратил военную роль. В состав комплекса входят: Успенский собор, Богоявленский собор, часть Торговых рядов XIX века со старинной аркадой-галереей, здание одной из первых электростанций страны (1900 г.), музей «Тульский кремль» и другие достопримечательности.
Вход на территорию крепости — свободный, вход в музеи и подъем на башни — платный. Кроме прогулок по территории кремля и осмотра соборов, туристы могу увидеть экспозиции, рассказывающие о средневековых пытках, а также полюбоваться вооружением русских воинов.
При Петре I в 1712 году был создан оружейный завод Тулы: он поставлял большое количество необходимого вооружения, но самые красивые образцы мастера оставляли на заводе. В конце XVIII века была создана «Палата редкого оружия». Позже коллекция пополнила экспонаты Московской оружейной палаты, но в конце XIX века вернулась обратно в Тулу — при заводе открыли собственный музей. Его посещали представители царской семьи, которым также предлагали принять участие в изготовлении оружия на заводе. Сейчас в коллекции можно увидеть ружья, сделанные при участии монарших особ, а также образцы холодного и стрелкового оружия, изготовляемые с XVI века и до наших дней.
Туристов особенно привлекают интерактивные элементы и мультимедийные технологии, поэтому Тульский музей оружия считывается одним из популярнейших мест, которые можно посмотреть за один день пребывания в городе.
Какая поездка в Тулу без местных угощений: обязательно загляните в Музей «Тульский пряник». Экспозиция размещается в помещении площадью 47 кв.м, поэтому осмотр не займет много времени. Здесь вы окунетесь в историю лакомства, узнаете о старинных традициях, а также технологии приготовления печатного тульского пряника. В музее выставлены пряники самых разных форм и размеров, в том числе — огромный пудовый (16 кг), а также лакомства, посвященные важным датам (например, Куликовской битве).
В музее проводятся экскурсии, в которые входит чаепитие с дегустацией, а во время мастер-классов (если вам повезет на них попасть) вам дадут возможность приготовить пряник самостоятельно. При музее также работает магазин, в котором вы сможете приобрести лакомства с различными начинками.
Этот музей открылся сравнительно недавно (в 1990 году), но тульские самовары были знамениты еще за несколько веков до этого (думаем, что вы о них точно слышали).
Первоначально интересные образцы самоваров стали собирать сотрудники Тульского историко-архитектурного и литературного музея. Их коллекция и легла в основу музея «Тульские самовары». Сегодня экспонаты размещены в двух его залах, в которых можно увидеть самовары, разнообразные по форме, материалу изготовления и по размерам: от 70-литрового буфетного до самовара на три капли воды. Также здесь представлены медали, которые получали на выставках мастера, их изготовившие. Есть также тут и пять маленьких самоваров, которые получили в подарок дети последнего русского императора. Отметим что красивые сувенирные самовары изготавливали в Туле и для видных советских деятелей.
Поездка за город требует значительного времени, но если вы им обладаете, обязательно посетите Ясную Поляну. Там находится один из самых известным литературных музеев России — дом, где жил великий русский писатель Лев Николаевич Толстой. Именно в Ясной Поляне он написал лучшие произведения («Войну и мир», «Анну Каренину»), там и был похоронен. Здесь можно по-настоящему «окунуться» в мир Толстого и его произведений — ежегодно этот знаменитый музей посещает огромное количество людей со всего мира.
Музей здесь был создан в 1921 году, и сейчас представляет собой крупный комплекс, в который входят Дом-музей Л.Н. Толстого, Дом Волконского (самое старое здание в усадьбе), Флигель Кузьминых, конюшня и другие постройки. На территории Ясной поляны также находятся пруды, березовая аллея и могила писателя.
Сегодня этот парк представляет собой большую зеленую зону площадью более 140 гектаров, а раньше на этом месте была городская свалка. Чтобы снизить ее отрицательное влияние на город, санитарный врач города П. П. Белоусов инициировал создание парка на этом месте в 1893 г. Большую часть парка занимает лесной массив, но есть и развитая инфраструктура для отдыха с аттракционами, детскими и спортивными площадками, кафе, зооуголком. Туристам тут предлагают прокатиться на 40-метровом колесе обозрения, из кабинок которого открываются живописные виды города. На территории установлены: бюст основателю парка П. П. Белоусову и любившему гулять по тульскому парку поэту С. Есенину.