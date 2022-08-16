Россиянка назвала Сочи «городом испытаний»

Российская туристка, побывавшая в Сочи, назвала курорт «городом испытаний», отметив, что после такого отпуска ей нужен еще один отдых. Впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Лента.ру Лента.ру

По мнению путешественницы, весь малый и средний бизнес на отечественных курортах построен на правиле «не обманул — не заработал». Девушка призналась, что во время отдыха дважды попадалась на уловки недобросовестных жителей Сочи. Так, в первый раз наивностью россиянки воспользовались таксисты, которые искусственно завышают стоимость поездок (в том числе и на «Яндекс.Такси», специально отправляя запросы с нескольких телефонов). Во второй раз туристке продали фрукты на рынке по цене в два раза дороже.

«Продавец просто увидел, что мы с чемоданами, свежеприбывшие и решил завысить цену. На следующий день, когда мы вышли из отеля и поинтересовались ценой, он нам назвал более низкую стоимость. А когда я спросила, почему вчера он нам продал эти же фрукты дорого, он, ни на секунду не смутившись, сказал, что "вчера такие цены были у поставщиков"», — рассказала читательница портала.

При этом россиянка осталась полностью довольна отдыхом в отеле, большим выбором групповых и индивидуальных экскурсий, а также чистым пляжем. Тем не менее, она отметила, что «отпуск оставил не очень хороший осадок».