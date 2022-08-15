Поймать щуку, поправить здоровье: 5 причин отправиться на Днестр

Днестр – это самая большая река Молдовы. Она течет вдоль восточной границы по всей территории страны. Берега крутые и каменистые в среднем течении, пологие и открытые вблизи низовий. Около 700 километров пейзажей, которые не перестают восхищать своей красотой. Насладиться видами Днестра – первая причина для отдыха на реке.

Причина №1. Насладиться видами Днестра

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Село Лалово. Дома сельчан утопают в зелени. По извилистым проселочным дорогам до реки рукой подать. Местный житель Сергей Хангану устраивает для туристов водные прогулки по Днестру.

Одно дело посмотреть на Днестр с берега, и совсем другое – прокатиться по нему на моторной лодке. Сергей заводит мотор и советует держать шляпки.

Лодка развивает скорость до 60 км/ч. Идем с ветерком вниз по течению. Здесь у реки легкий изгиб и широкое течение. Этот пейзаж Сергей никогда не променяет на блеск витрин мегаполисов мира.

«Я около 30 лет не был на море – Днестр мое море. Неделю спускаться вниз по реке на плоту – это необыкновенно. Не хочу на маленькие расстояния уезжать, не то чтобы переезжать куда-то», – говорит Сергей Хангану.

Красоту Днестра оценили бывалые путешественницы Людмила и Лилия. Им есть с чем сравнивать.

«Мы вчера успели искупаться и позагорать, мы даже не могли определиться, то ли это Тоскана в Италии, то ли Франция, то ли еще что-то, а Лилия говорит, что это никакая не Франция – это Молдова», – делится туристка Людмила Журат.

Замедляем ход, чтобы посмотреть на птиц. Цапли, дикие утки, иногда лебеди стаями залетают. В камышах для них много пищи. Богат и подводный мир Днестра. Щука, судак, окунь – любимые у здешних рыбаков.

В мастер-классах туристам рыбаки не отказывают. Порыбачить – вторая причина отдохнуть на Днестре.

Причина №2. Отправиться на рыбалку и поймать щуку

Нужно проснуться на рассвете, выбрать качественные снасти и надеяться на удачу. «Идем» на хищника – на щуку. Ловить будем на блесну.

Открываем катушку, леску придерживаем указательным пальцем, а когда бросаем, палец убираем. Затем крутим катушку, блесна в воде движется и светится. Хищник думает, что это живая рыба, и бросается на крючок.

На третий раз удалось забросить по всем правилам, а улова все нет. Рыбак говорит, раньше 15-го броска надеяться не стоит. Ну вот, запал пропал. Рыбалка здесь – для усидчивых.

Причина №3. Узнать, как жили молдаване в старину

Свой дом с видом на Днестр Сергей Хангану создавал вместе с супругой. Тканые ковры, керамическая посуда на столе, деревянная мебель. Примерно так выглядело жилище молдаван в старину. Проникнуться их культурой быта – третья причина отдохнуть на реке.

В доме семьи Хангану комнаты обустроены в национальном стиле. Из современного в интерьере только ванная и система отопления.

«Дом построен из самана. Стены обмазаны смесью глины и соломы. Кондиционера здесь нет, он и не нужен – все лето прохлада идет от глиняных стен. Зимой они удерживают тепло, а летом – прохладу», – рассказывает хозяйка дома Емилия Хангану.

Здесь уютно в любое время года. За порядком следит хозяйка Емилия. Она же составляет меню. Готовит исключительно блюда молдавской кухни.

Попробовать блюда молдавской национальной кухни – четвертая причина отдохнуть на Днестре.

Причина №4. Приготовить и попробовать блюда молдавской национальной кухни

Виноградные листья для голубцов Емилия хранит в погребе. Это место – гордость хозяев. Вообще, у молдаван так принято – заводят гостей в погреб и показывают свои богатства: винные бочки и банки с домашней консервацией.

Молдавский погреб делится на женскую и мужскую половины. В мужской части – вино в бочках, 40-градусная самогонка-цуйка в бутылях и 37 видов настоек. Из зеленого ореха, одуванчика, елки, липы – всего не перечислить. А внизу – пять бочонков для внуков.

«Это бочонки с коньяком, заложены при рождении внуков. Когда им исполнится 18 лет, будем вручать», – говорит Емилия Хангану.

Такая вот семейная традиция – с выдержкой. Но что-то мы отвлеклись, пора приступать к кулинарному мастер-классу. В меню – крошечные голубцы.

Овощная начинка должна пройти предварительную обжарку. В нее входит рис, булгур, лук, морковь и немного зелени.

Мясо в крошечные голубцы не кладут, иначе они не получатся такими миниатюрными. Разрываем виноградный лист примерно на пять частей и приступаем.

«Издавна два села, наше и соседнее, дружат. На праздники, понятное дело, ходили друг к другу в гости. Ну и чем могли похвастаться хозяйки? Размером голубцов! Одна старалась закрутить мельче другой. Со временем дошли до крошечных», – делится Емилия Хангану.

Дело в том, что закручивать голубцы в Молдове принято не толще и не длиннее мизинца. По размеру угощения гости за столом до сих пор оценивают мастерство хозяйки.

Сейчас такие голубцы в селе мало кто готовит. Чтобы наполнить один чугунок, две женщины полдня должны крутить их. Но Емилия решила: традиции нужно беречь и время на них не жалеть. Как и на то, чтобы передавать знания внучке Лии.

Еще внуки любят плацинты – это выпечка с начинкой. У нас сегодня смесь из творога, зеленого лука, укропа и яйца. Дрожжевое тесто сначала растягивают по краям, а затем вытягивают на кулаках. Почти как для пиццы.

Хозяйка готовит плацинты по старинному семейному рецепту. Из теста с начинкой сначала делает жгуты, затем заплетает их в косичку и отправляет в дровяную печь. После такой калорийной еды рекомендуется прогулка по берегу реки.

Причина №5. Отдохнуть в санатории на берегу Днестра

Мы в курортном поселке Вадул-луй-Водэ, всего в 30 километрах от Кишинева. Здесь широкий пляж. Вокруг 600 гектаров леса: дубовые, клиновые, тополиные рощи, лекарственные травы. Это природное изобилие создает оздоровительный микроклимат. Поправить здоровье – пятая причина отдохнуть на Днестре.

Голубую глину работники санатория добывают в окрестностях Днестра. Смешивают с противовоспалительным препаратом – и лекарство от боли в суставах готово.

«Берем горсть глины и кладем на салфетку, поверх нее кладем еще одну и складываем в виде конвертика», – комментирует процедурная медсестра Валентина Хаснаш.

Затем глину укладывают в специальный бак и прогревают до 37 градусов. Глиняную «лепешечку» прикладывают к больным местам пациентов. Смесь питает суставы минералами, снимает боль и воспаление.

«Пациент не моется, он только вытирает эту зону и ходит на другие процедуры. Этот препарат еще два часа работает», – рассказывает процедурная медсестра Наталья Боунегру.

А по пятницам в санатории День пиявок. На вид они не очень приятные, зато пользу приносят – очищают лимфатическую систему. Ее, так же как кровеносную и нервную системы, врачи советуют периодически приводить в порядок.

Пиявки живут при температуре 4-6 градусов в дистиллированной воде. Раз в три дня ее меняют.

«Пиявочка прикладывается к пациенту. Она насыщается. Падает с пациента по мере насыщения, после этого она утилизируется. Больше она не используется. Одна пиявочка – на один раз», – отмечает заведующая отделением реабилитации Виорика Негруцэ.

Пациент Виктор Романюк рассказывает о результате такой терапии:

«С тех пор как я начал ставить себе пиявок, и давление нормализовалось, и чувствую себя по-другому: бодрее, энергичнее. Каждый год приезжаю, если не осенью, то летом, но приезжаю ежегодно уже пять лет подряд».

Идем в зону, наиболее любимую пациентами в летнее время – это зона лечения пчелками, то есть апитерапия. Укусов насекомых не будет, обещает врач и предлагает лечь поудобнее. Под деревянным лежаком слышно жужжание. Там целый рой. Хорошо, что они закрыты в улье.

«При взаимодействии природы с продуктами пчеловодства создается определенный благоприятный для нервной системы микроклимат. И этот микроклимат влияет на пациента в течение получаса каждый день во время процедуры», – говорит Виорика Негруцэ.