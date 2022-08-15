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2 часа назад

Туристы пожаловались: Сириус некорректно отображается на картах

РИА "ФедералПресс"

Туристы собрали подборку интересных парков Сочи, но, как выяснилось, местоположение «Южных культур» найти по картам сложно. Об этом они рассказали на дзен-канале «На своих двоих».

Туристы пожаловались: Сириус некорректно отображается на картах
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Я так и не поняла, относится ли этот парк к сочинскому Адлеру, либо же он расположен на территории Сириуса, информация в «Википедии» одна, в «Яндекс картах» другая», – говорится в сообщении.

Туристка отметила, что была в парке «Южные культуры» полтора года назад, и советует его посетить. Но в 2022 году, когда попыталась его найти по картам, то это было затруднительно. Также канал советует к посещению «Орнитологический парк» с бесплатным входом.

«На своих двоих» сообщает, что тем туристам, которые хотят увидеть несколько достопримечательностей в сочинском районе за один раз, одного дня будет мало.

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