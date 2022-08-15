Что привезти из Карелии: калитки, кантеле и натуральная косметика

Конец лета и начало осени, как правило, означает конец морского сезона. Однако Русский Север продолжает привлекать туристов. Кроме летних купаний в реках, озерах и северных морях, уникальная природа великолепна и осенью, и зимой, и весной. Республика Карелия манит путешественников захватывающими видами в парке «Рускеала», возможностью посмотреть на водопады, рядом с которыми снимали фильм «А зори здесь тихие». Также регион может предложить множество товаров, которые помогут заменить ушедшие импортные бренды.

Фото: ФедералПресс ФедералПресс

Карельские товары в шкафу, в холодильнике и в ванной

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В Карелии производят одежду. Причем товары могут приглянуться и молодежи, и старшему поколению. Например, российский бренд «Карелия» предлагает оригинальные костюмы и футболки, которые выглядят современно и практично и при этом в принтах сохранен колорит региона.

Однако в республике продолжают существовать и текстильные промыслы, в частности, основанная в 1929 году фабрика «Карельские узоры». Компания производит товары для людей всех возрастов. Речь идет и о детских карнавальных костюмах, и о блузках. Однако именно изделия изо льна с вышивкой являются визитной карточкой организации.

Кроме того, в Республике производят альтернативу зарубежным соусам. Так, ягодные соусы бренда «Мама Карелия» сочетаются с мясными блюдами и сырами. На сайте компании уточняют, что у продукции натуральный состав. Работники сами заготавливают сырье и уверены в его происхождении.

В Карелии можно купить и альтернативу импортным сырам. Сыроварня Alasalmi производит продукт по итальянским технологиям. Состав сыра указан на странице организации в социальной сети «ВКонтакте», и он очень простой: цельное молоко, закваска, сычужный фермент, лимонная кислота, соль. Компания работает уже более шести лет.

Натуральную косметику в регионе тоже производят. Компания Silent Lake создает свои средства в экологически чистом месте в Карелии, вдали от города. Продукция не тестируется на животных, изготавливается вручную с соблюдением всех современных стандартов. В составе средств березовый сок, глина и другие натуральные ингредиенты. Можно купить скрабы, кремы для лица, шампуни и многое другое.

Что необычного привезти из Карелии

Регион предлагает не только замену импортным товарам, но и уникальную продукцию, аналогов которой практически нет. Это касается и гастрономических сувениров. Например, в республике популярно такое блюдо, как калитка. Это небольшие открытые пирожки из ржаного пресного теста с различными начинками. Их можно попробовать во многих кафе и ресторанах, а также купить в магазине. В частности, их производит Суоярвский хлебозавод.

Популярным продуктом являются карельские конфеты и другие угощения. Компания «Карельские сладости» производит марюшки – блюдо из ржаной муки с ягодами, медом, лещиной и агар-агаром. Они напоминают мягкую конфету. Также на сайте компании предлагают купить кеж. В данном случае основу сладости составляют ягоды в меду. В ассортименте кеж из малины, брусники, черники, клюквы и других северных ягод.

Из Карелии можно привезти вкусную рыбу. Организация «Карельские Рыбные Заводы» предлагают форель во всех видах: копченую, соленую, охлажденную и мороженую, а также икру. Коптят рыбу в Карелии на натуральных ольховых, рябиновых опилках без использования красителей и консервантов.

Но не только съедобные сувениры и подарки можно приобрести в республике. Также речь идет о кантеле. Это струнный щипковый музыкальный инструмент, который напоминает гусли. Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле» занимается изготовлением данной продукции.