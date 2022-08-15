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1 час назад

Воронеж попал в число лучших городов для путешествий из-за стейков

runews24.ru

Столицей стейков Воронеж стал благодаря экс-губернатору Алексею Гордееву. Работа по созданию мясного кластера, начатая в 2010 году и завершившаяся в 2014-м, позволила региону увеличить численность крупного рогатого скота и объем производства говядины. Бренд «Заречное» стал синонимом мяса премиального качества.

Воронеж попал в число лучших городов для путешествий
Фото: runews24runews24

В 2017 году мастер-класс по приготовлению стейков на фестивале «Город-сад» дали лично Алексей Гордеев и трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.

В Казани сервис «Яндекс Go» рекомендует попробовать манты и чак-чак, в Владивостоке – крабов и гребешки, в Ростове – свежую рыбу.

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