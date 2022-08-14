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2 часа назад

Речные круизы: три популярных сайта для бронирований путешествий

Даша Краснова

Речной круиз из Москвы – это необычный вариант отдыха и перезагрузки. Путешествуя на корабле, вы не только узнаете новое, но и расслабляетесь, глядя на воду. Чтобы найти круиз по приемлемой стоимости, лучше выбирать путешествие через сайты-агрегаторы. "Рамблер" расскажет про некоторые из них.

Речные круизы: три популярных сайта для бронирований путешествий
Фото: unsplashunsplash

При выборе круиза важно учесть вид теплохода и перечень удобств в каюте. Путевки экономического класса подойдут для семейных поездок, а для романтических туров лучше выбрать комфортный класс. В этиъ каютах зачастую есть большая кровать, собственный санузел и окно.

Круиз.Онлайн

На сайте Круиз.Онлайн собраны десятки направлений и маршрутов по России. Например, Короткий трехдневный круиз из Москвы в Нижний Новгород. Место в каюте эконом класса стоит 10 600 рублей с человека.

На теплоходе «Александр Бенуа» в каждой каюте есть санузел, душевая и кондиционер. На борту вы найдете два ресторана с европейской кухней и бар. Вечером можно посетить коцерт или провести спокойный вечер в библиотеке.

ВодоходЪ

Самый главный плюс речного туризма — вас довезут до всех главных достопримечательностей. В каталоге Водоходъ вы найдете туры выходного дня, тематические путешествия, маршруты по Байкалу, Калмыкии, Ладожскому озеру. На сайте можно забронировать не только туристические маршруты, но и праздничные.

Например, на теплоходе «Мустай Карим» легко можно провести медовый месяц или отметить годовщину свадьбы. Помимо прекрасных видов, на борту пару будет ждать SPA и винные дегустации.

Мегафлот

Выберете на сайте город отправления, а затем укажите количество дней отдыха. Сервис найдет подходящие маршруты и отправит на страницу бронирования.

Самым популярным маршрутом из Москвы стала поездка по Волге, которая занимает всего несколько дней. Самое дешевое место в каюте обойдется от 7700 рублей. А круиз из Казани в Санкт-Петербург длится девять дней. Вы проплывете по Волге, Неве и Финскому заливу.

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