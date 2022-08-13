Чудо природы России: как и где отдохнуть на Байкале

Напряженная обстановка в мире в этом году стала хорошим поводом начать путешествовать по родной стране, и отдых на Байкале — одно из популярных направлений. NEWS.ru расскажет, что посмотреть на Байкале, чем заняться, чтобы отдохнуть душой и телом.

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Достопримечательности Байкала, которые стоит посмотреть

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Озеро Байкал — одна из самых уникальных природных достопримечательностей мира, включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и в список «Семь чудес России». Это один из национальных символов, посмотреть на который ежегодно приезжает более миллиона туристов, большинство из них — россияне.

Отдых на Байкале прекрасен в любой сезон, оставляет после себя незабываемые впечатления о приключениях, невероятно красивой природе, гастрономических открытиях, рыбалке, сплавах по реке или сказочных катаниях на коньках и лыжах зимой. Здесь каждый турист может прочувствовать душевность и искренность этого места, а также неповторимую мощную энергетику, которая пронизывает все сферы жизни.

Где отдохнуть на Байкале? Рассказываем о населённых пунктах, которые непременно стоит посетить, чтобы увидеть потрясающие виды, колоритные достопримечательности и ощутить необыкновенную энергетику.

Остров Ольхон на Байкале: что можно посмотреть

Остров Ольхон — крупный остров на озере Байкал, и здесь действительно есть что посмотреть: многообразная природа с густотой лесов восточного побережья, грозными скалами, песчаными пляжами в западной части, голыми степями. Красивые и величественные пейзажи заповедного острова привлекают тысячи туристов со всего земного шара.

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Здесь стоит посмотреть Малое море, Сарайский залив, Шаман-скалу. Организовываются экскурсии на северную часть Ольхона — мысы Саган-Хушун, Хобой, Шунтэ. Посмотреть на остров можно и с высоты птичьего полёта: недалеко от посёлка Хужир есть небольшая авиабаза, где можно договориться о полете над островом.

Добираются сюда из Иркутска с помощью паромной переправы, зимой — по льду на маршрутке.

Поселок Усть-Ордынский

Здесь находится музей — «Золотая Орда». В этом месте на Байкале можно посмотреть, как достоверно воссоздали быт кочевых бурят XIII в., в том числе с роскошным убранством юрт: узорчатыми коврами, мягкими подушками, шкурами, висящими на стенах, халатами и луками.

Это место для регулярных выставок ремесленников, художников. Также проводятся различные мастер-классы, традиционные забавы и представления в красочных и нарядных костюмах.

Туристам предложат поучаствовать в историческом квесте, реконструкции битв, примерить национальные костюмы, отведать блюда бурятской кухни. Отдых на Байкале в этом поселке запомнится и детям: здесь есть контактный зоопарк с верблюдом, винторогими козлами, монгольскими лошадками, прочими животными.

Пик Черского

Пик Черского является самой возвышенной точкой горной системы Хамар-Дабан с высотой отметки пика 2090 метров. Находится в 17 км от поселка Слюдянка в сторону юга. Каждый год в августе или сентябре здесь даже устраивают чемпионат по скоростному восхождению — скайраннингу. Это одно из самых популярных туристических мест Байкала, и здесь есть на что посмотреть.

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С горной вершины открываются и завораживают потрясающие виды сибирской природы и озера. Маршрут к достопримечательности не занимает много времени, но оставляет массу приятных впечатлений.

Путешествие по Байкалу на машине: что посмотреть

Ищете, что посмотреть на Байкале летом на машине? Предлагаем рассмотреть один из самых популярных маршрутов — Листвянка, Порт Байкал, КБЖД. Маленькое путешествие по этому маршруту займет всего несколько часов, а достопримечательностей, которые стоит посмотреть на Байкале, здесь сосредоточено немало.

К озеру Байкал можно подъехать из городов Иркутск, Северобайкальск, Улан-Удэ. Точкой отсчета на нашем маршруте будет Иркутск, из которого мы отправимся в самое доступное место на Байкале. Оно находится в часе езды по прекрасной дороге от Иркутска. Отправляемся в поселок Листвянка, а также другие места с достопримечательностями Байкала.

Что посмотреть в окрестностях Листвянки на Байкале

Посёлок Тальцы. Этот населенный пункт встретится по дороге в Листвянку. Что можно посмотреть в этом поселке на Байкале? Вы увидите архитектурно-этнографический музей-деревню. Атмосферное и впечатляющее место на берегу Ангары, где вы узнаете о хозяйстве и быте разных народов Байкала: русские, буряты, эвенки, тофалары. Можно полюбоваться оригинальными зданиями XVII–XX вв.: деревянными избами, мельницами, часовней, харчевней. В музее проводятся народные праздники. Фонд музея насчитывает более 20 тысяч экспонатов. Ежегодно его посещают около 140 тысяч человек. Музейный комплекс расположен между Иркутском и Листвянкой, в 23 км от поселка.

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Шаман-камень. Одна из тех достопримечательностей Байкала, которые стоит посмотреть, а также можно сделать эксклюзивные фото. Представляет собой возвышающуюся на 1,5 м над гладью воды вершину одиночной скалы, которая разделяет озеро Байкал и вытекающую из него в этом месте реку Ангару. По нему также можно определить, где начинается Байкал. В зимнее время в этом месте находится граница между льдом и водной гладью. Зимой туристов сюда доставляют с помощью аэрохода на воздушной подушке, сесть на который можно в порту Листвянки. Летом здесь часто устраивают теплоходные туры с обзорной экскурсией, но можно и взять в аренду частную лодку.

Горнолыжный центр «Истлэнд». Во время зимнего отдыха на Байкале новички тут смогут встать на лыжи «с нуля» на специальном учебном склоне, опытные лыжники — покататься на двух трассах, попрыгать на сноуборде в сноупарке, также можно покататься на тюбингах. Кроме проката оборудования, есть и другая инфраструктура: гостиница с детской комнатой, ресторан, спорт-бар, бани, аренда снегоходов, смотровые площадки. С одной из смотровых площадок под названием Камень Черского открываются самые потрясающие виды. При хорошей видимости можно полюбоваться на хребет Хамар-Дабан, реку Ангару и безграничную гладь озера Байкал.

Байкальская астрофизическая обсерватория. Еще одна смотровая площадка с живописными видами. Находится на возвышенности, на крайней точке береговой линии. Попасть туда можно самостоятельно (спросить дорогу у местных жителей), но лучше отправиться с экскурсией, чтобы познакомиться с самым большим солнечным телескопом на всей евроазиатской территории.

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Байкальский музей ИНЦ СО РАН. Если вы спросите бывалых туристов, что посмотреть на Байкале в Листвянке, то ответ будет однозначным. Байкальский музей стоит того, чтобы приехать в это удивительное место. Это не просто музей, а научное учреждение, занимающееся исследованиями. Изучают здесь особенности эволюции экосистемы озера Байкал, его видовой состав, структуры популяций и жизненных циклов живых организмов. Результаты исследований доступны туристам. Главная особенность музея — аквариумный комплекс, который состоит из десятка крупных аквариумов. Два из них соединены тоннелем, и здесь живут самые известные эндемики озера Байкал — байкальские нерпы. Рядом с учреждением находится небольшой Дендрологический парк.

Большая Байкальская тропа. Это несколько обустроенных пеших маршрутов на побережье озера. Самая популярная из них — тропа от поселка Листвянка до Больших Котов, или еще дальше на север — до Большого Голоустного. Тропу считают самым доступным способом познания Байкала, по пути есть что посмотреть: на такой прогулке вы ощутите запахи тайги, увидите заповедные места, величественные пейзажи, нетронутую цивилизацией природу и экзотику этих мест. Вернуться обратно можно по воде, но билет лучше купить заранее.

Порт Байкал: что посмотреть

Еще один способ поближе познакомиться с озером и местностью во время отдыха на Байкале — попасть на противоположный берег — в Порт Байкал. Если путешествуете летом на машине и ищете, что посмотреть на Байкале на противоположной стороне озера, то переправиться на пароме можно и вместе с железным другом, но все же лучше пешком, так как поселок всего несколько километров в длину, а хороших дорог там нет.

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Паром отходит несколько раз в день с пристани «Рогатка» в Листвянке. Плыть не более 10 минут. По прибытии в порт вы ощутите совсем другую атмосферу: тишина и безмолвие, мало людей и автомобилей, много природы и впечатлений, погружение в прошлое. Здесь находится Кругобайкальская железная дорога, по которой перемещается поезд с самым настоящим паровозом с дымом из трубы, и он очень колоритно смотрится на фоне воды.

Здесь прекрасно сохранилась старая железнодорожная станция Байкалъ, а внутри неё находится музей Кругобайкальской железной дороги. КЖД — это уникальный памятник архитектуры и инженерного искусства, который является главной рукотворной достопримечательностью на Байкале. Что посмотреть в музее?

В небольшом помещении музея можно познакомиться с экспозицией истории строительства КЖД. Вы увидите фотографии инженеров-проектировщиков и строителей, также можно ознакомиться с предметами труда и быта строителей, с рабочими чертежами, планами, макетами инженерных сооружений (мостов, тоннелей, подпорных стенок, причала паромной переправы).

Из порта можно отправиться на самую содержательную экскурсию на Байкале — однодневный тур по заповедной Кругобайкальской железной дороге. 84 километра в пути и пять больших остановок для прогулки.

От ж/д вокзала берет начало крутая тропа к нескольким обзорным площадкам:

Камень желаний — отсюда открывается завораживающий вид на порт, домики поселка Байкал, Кругобайкальскую железную дорогу, набережную шумной Листвянки и пик Черского. У самого камня, конечно же, можно загадать желание.

Старый маяк — стоит на вершине горы, а за ним открывается потрясающий вид на величественное озеро.

Преображенская церковь — храм гармонично вписался в пейзаж старого поселка, хотя строили его в наше время.

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