Новороссийск: город с долгой историей

Если планируете путешествие по Краснодарскому краю, то советую не обделять вниманием Новороссийск. Это город с достаточно долгой и интересной историей, который в разные ее периоды выполнял важное стратегическое значение, и всегда оставался одним из самых важных портов страны.

Фото: Inc-News Inc-News

Город, который можно наблюдать сейчас, выстроен после Великой отечественной войны, в которую был полностью разрушен во время немецкой оккупации.

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Но давайте немного по порядку.

Данная территория была присоединена к Российской Империи лишь в первой половине XIX века в ходе русско-турецкой и Кавказской войн.

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До этого тут была совсем другая жизнь…

В VI веке нашей эры на данной территории расположился греческий колониально-торговый город Бата. Еще с тех времен на экспорт отправляли хлеб. Ни для кого не секрет, что даже в современном Новороссийске зерно - один из ключевых товаров экспорта, а зерновой элеватор - самый крупный в Европе и второй по размерам в мире (после чикагского).

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В V веке до нашей эры все города Причерноморья были объединены в Боспорское царство, которое позже вошло в состав Римской Империи.

Вокруг Бата строились укрпеления, чтобы обезопасить другой город-колонию - Горгипию (современная Анапа). Сейчас от древнего города остался лишь музей “Горгипия” с открытыми раскопками древнего греческого города.

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Но Бата просуществовала в таком исполнении только до 2-3 века нашей эры, потом была захвачена местными племенами и гуннами. В XIII веке в этих краях обосновываются генуэзские купцы, а в XV веке местность захватили турки и построили крепость Суджук-Кале, которая на недолгое время стала административным центром. Османская империя крепла и расширяла свои границы. В ходе Русско-турецкой войны (1768-1774 года) Крымское ханство стало независимым и было присоединено к России, по условиям Кючук-Кайнарджийского договора Турция обязана была вывести войска из крепости и оставить ее татарам. Но на этом, как известно, проблемы не закончились, началась вторая Русско-турецкая война и в 1810 году русские взяли крепость, в 1812 году оставили ее, взорвав турецкие сооружения. Эта территория еще не была полностью российской.

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Окончательно она вошла в состав Российской империи только в 1829 году. 12 сентября 1838 года считается датой основания современного Новороссийска, когда на берег высадилась эскадра во главе с генералами Н. Раевским и М. Лазаревым, отправленная для освоения берегов Причерноморья.

С тех времен начинается укрепление и строительство города. Позже он пострадал в годы Первой и Второй мировых войн. После окончания Великой отечественной войны городу было присвоено звание “города-героя”, он полностью был восстановлен и сейчас является одним из крупнейших портов нашей страны. Правда, в отличие от начала прошлого века, в этом - главный экспортный товар - нефть и нефтепродукты, хотя зерна вывозится тоже достаточно.

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Музеи, которые необходимо посетить:

Музей-заповедник истории Новороссийска

Центральный военно-морской музей

Музей цементной промышленности

Где выпить вкусный кофе:

Gradient Coffee

Рассвет

Surf Coffee X Port

Bedoev Coffee

Surf Coffee X Neptun