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42 минуты назад

В Крыму спрогнозировали стоимость отдыха с новым этапом кешбэка

Lenta.ru

Новый этап продажи туров с кешбэком сделает отдых в Крыму более доступным для россиян, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, пишет РИА Новости.

В Крыму спрогнозировали стоимость отдыха с новым этапом кешбэка
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Он отметил, что программа стимулирования туризма важна. «Программа стимулирования внутренних поездок для Крыма ожидаема и важна, особенно в осенне-зимний период. Она активизирует сезон оздоровления», — спрогнозировал стоимость отдыха глава Минкурортов.

Он добавил, что в акции примут участие большинство круглогодичных санаториев, пансионатов, гостиниц, турфирм. Это даст возможность людям сэкономить, добавил он. К прошлому этапу кешбэка присоединились 270 местных объектов размещения, уточнил Волченко.

Осенний этап продажи туров по России с кешбэком начнется 25 августа. Это коснется поездок с 1 октября по 25 декабря. В продаже туров участвуют все регионы страны. Власти увеличили максимальную сумму кешбэка за путешествия на Дальний Восток с 20 до 40 тысяч рублей.

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