Ростов-на Дону: зачем ехать и что смотреть

Составляем лучшие маршруты для путешествия по югу России.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Ростов-на-Дону называют «южным Питером» и гастрономической столицей юга России. Что посмотреть в городе, что есть и где жить? Рассказываем по пунктам.

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Начнем с прогулки по городу. Главная улица Ростова-на-Дону — Большая Садовая, которая как бы разделяет город на две части. На одной преобладают старые купеческие особняки и колоритные южные дворники, на другой — Ростов многоэтажный. Почти все старинные особняки были построены по заказу местных купцов ростовскими, московскими и петербургскими мастерами.

Переходы через Большую Садовую на пересечении с проспектами Буденновским и Ворошиловским — сами по себе историческая достопримечательность. Именно здесь находится знаменитая ростовская мозаика еще времен СССР, которую признали объектом культурного наследия. Здесь и иллюстрации к «Тихому Дону» Шолохова, и сценки из жизни пионеров, и кадры из любимых всеми мультфильмов.

Центром города считается Соборная площадь, где находится Кафедральный собор — он был построен в середине XIX века по образу и подобию храма Христа Спасителя.

Еще одно обязательное для посещения место — двухкилометровая набережная, где находится куча ресторанов, а среди клумб спрятано множество скульптур — от Дона Батюшки до Григория с Аксиньей «Тихого Дона» Шолохова'. Причем если вы придете сюда в разное время суток, то это будут как будто несколько разных мест. Утром вы увидите почти пустынную набережную, заново выстроенную несколько лет назад к Чемпионату мира по футболу 2018, красивый парк, куда выходят на пробежку ЗОЖники и к ним примкнувшие. Днем здесь гуляют мамы с детьми — особенной любовью детворы пользуется сухой фонтан, из которого внезапно будто бы из земли начинают вырываться струи воды. Ближе к вечеру, когда открываются кафе и рестораны, набережная заполняется толпами людей всех возрастов вероисповеданий. Тут же туристов зазывают поплавать на экскурсии по Дону. Можно на большом теплоходе, а можно на уютном катере — соглашайтесь, это интересно.

Где сделать лучшие фото

Место притяжения любителей эффектных фотосессий в Ростове-на-Дону — прогулочная Пушкинская улица. Прежде всего здесь стоит посетить эклектичный особняк Аполлона Петрова. Причем и само здание, в котором еще с середины прошлого века находится музей изобразительных искусств, и сад вокруг него, где получаются самые очень романтичные снимки.

Все на той же Пушкинской, в доме 59, есть так называемый подъезд художников. Когда-то, до революции, этот особняк принадлежал неким Анне и Ефиму Воротниковым, зажиточным купцам, которые сдавали квартиры внаем. Сейчас это — обычный жилой дом. Дверь в подъезд выглядит так, что не ожидаешь никаких сюрпризов. А внутри будто оказываешься в сказке. Или в покоях какой-то принцессы: лепнина, картины по стенам, круглые окна. Правда, приготовьтесь к тому, что у вас будет много конкурентов для фотосессии. Место это в последнее время очень распиаренное (справедливо).

Ну и чтобы не уходить далеко, то следующий фотосет можно провести тоже на Пушкинской, у бронзовых львов на пересечении с Семашко.

Где есть

Ростов нередко называют гастрономической столицей юга России. Конечно, первым делом все хотят попробовать местную рыбу — недаром ведь Ростов стоит именно на Дону. Как ни удивительно, но до последнего времени именно рыбных ресторанов было не так много. Да, на рынке можно было купить вяленую или сушеную рыбу из Дона, но вот чтобы это было именно фишкой местных ресторанов, сказать точно нельзя. Однако буквально за несколько последних лет ситуация кардинальным образом изменилась. И сегодня здесь можно найти как заведения известных сетей, так и свои, ростовские. Обязательно зайдите в те из них, где подают раков. Вот их здесь точно умеют делать отлично!

Где жить

Вариантов жилья в Ростове-на-Дону множество — от частных домов и хостелов до роскошных отелей. Выбирайте те из них, что находятся в центре. Так, прямо Большой Садовой этим летом открылся пятизвездочный отель «Гранд Ростов Хаятт Ридженси», который позволяют по-иному взглянуть на путешествие в Ростов-на-Дону. Потому что теперь здесь реально хочется зависнуть на несколько дней, чтобы успеть изучить еще и отель.

А изучать есть чего. Во-первых, несколько ресторанов, которые однозначно войдут в десятку лучших в городе. Итальянский Amalfi — это настоящая пицца, брускеты, пасты, сезонные салаты, свежая рыба, а еще — насыщенные вкусы солнечного «сапожка», открытая кухня, расслабленная атмосфера, культовые итальянские aperitivo. На 16 этаж отеля спрятался эксклюзивный восточный sky-бар Shanghai Lounge Empire, где подаются авторские коктейли, современные миксы, трендовые вина и другие напитки. Меню состоит из представленных в широком ассортименте традиционных азиатских закусок — таких как димсамы и суши. Впечатление, будто ты не в Ростове, а где-нибудь в Сингапуре, Токио или Бангкоке. И да, здесь находится еще одна отличная фотолокация для видовых съемок. Особенно вечером, когда город расцветает огоньками по всему периметру.

Во-вторых, местный фитнес-клуб премиум-класса World Class Deluxe уже достоин того, чтобы никуда не торопиться и проводить здесь часы-часы-часы. Понятно, что здесь самые современные тренажеры, а еще — куча зон для релакса. Сауна, хаммам, баня, на выходе из которой ждет настоящий лед, бассейны с джакузи — кажется, ничего не упустили.

Ну и, конечно, сам отель достоин того, чтобы уже никуда из него не торопиться. Всего здесь 187 номеров, включая 29 люксов. В каждом — все необходимое для полноценного отдыха и продуктивной работы. Из окон уютных стандартных номеров площадью от 35 кв. метров открывается панорама на пешеходный центр Ростова-на-Дону. Тоже идеально для крутых фото (проверено!).

К слову, с помощью консьерж-службы отеля можно включить в программу пребывания все самое увлекательное и запланировать посещение лучших ресторанов, прогулку на скоростном катере по Дону, пикник на природе, поездку в казачью деревню или одну из виноделен Ростовской области. Кроме того, в городе и области есть возможности для занятий конным спортом, теннисом, гольфом и другими видами активного отдыха.

Что привезти

За сувенирами идите на Центральный рынок. Во-первых, здесь очень колоритно. Во-вторых, вкусно. Обычно из Ростова-на-Дону везут сушеную или вяленую местную рыбу. Из сладкого — необычные виды варенья. Например, из арбузов или грецких орехов.