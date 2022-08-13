В Сочи до конца августа планируют принять 5 млн туристов

Власти Сочи к концу лета ожидают большой приток туристов. Город готов принять 5 миллионов путешественников.
Заместитель мэра Сочи Инна Петухова в социальных сетях призналась, что в этом году число туристов превысило все ожидания. Но город успел подготовиться и с радостью принимает отдыхающих:
!На данный момент, как мы и ожидали, загрузка средств размещения на курорте составляет 95 %".
Для гостей к кратковременному размещению подготовлено свыше 2,6 тыс. объектов, это около 92 тысяч номеров, сообщает "Интерфакс".