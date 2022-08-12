Где и как отдохнуть туристу в калининградской глубинке

Если вы хотели сбежать от шумного города, толп отдыхающих и переполненных пляжей, то этот материал специально для вас. В нём мы подобрали список локаций, которые отлично подойдут для сельского туризма, поездок в малоизвестные места и отдыха на природе.

Фото: Tvoybro.com Tvoybro.com

Сафари-парк «Мушкино»

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История. Это место с многовековой историей и традициями. С времён Восточной Пруссии здесь располагались охотничьи угодья Гросс-Клингбек с живописными полями, реками и лесами. На немецких картах постройки обозначались как хутор «Моррен». Он появился примерно в середине XIX века и за столетие сменил множество владельцев. В советское время в доме поселили семьи, работавшие в соседнем колхозе. Новые хозяева появились здесь в 2006 году, а спустя два года заработал гостевой дом хутора «Мушкино», который принял первых постояльцев. Сейчас это большой комплекс, где можно заниматься охотой и рыбалкой, посетить ресторан, баню и побывать на самой большой оленьей ферме на северо-западе России.

Зачем идти. Именно здесь вы сможете наблюдать животных в их среде обитания. В сафари-парке «Мушкино» проживают 2,5 тысячи оленей, лам и косуль. И всех их можно увидеть на расстоянии вытянутой руки. Гостям фермы предлагают экскурсию на специально оборудованном автомобиле, которая длится около часа. За это время удаётся объехать территорию фермы, превышающую по площади 1,5 тысячи гектаров. Вы сможете проследить за повадками благородных оленей и сделать потрясающие фотографии на фоне дикой природы. Сафари-тур проходит в группах от четырёх человек по предварительной записи.

В хуторе полно развлечений на любой вкус. Попробуйте пострелять из лука или ружья по тарелочкам в тире на открытом воздухе. Любители отдыха на природе смогут заняться бёрдвотчингом и понаблюдать за птицами, обитающими в этих местах. В местной конюшне можно взять урок верховой езды или покататься на лошади по окрестностям. Но главная фишка этого сезона — тренировочное поле для гольфа, которое доступно всем гостям.

Что обязательно нужно сделать. Во время сафари-тура вы сможете покормить оленей с рук. Обязательно возьмите с собой свежую морковку или яблоки.

Где находится. Багратионовский район, посёлок Мушкино, д. 5А

Как добраться. От Южного вокзала Калининграда до хутора можно доехать на автобусе № 161.

Куршский залив

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История. Куршский залив — это лагуна в Балтийском море, северная часть которой относится к Литве, а южная — к Калининградской области. Его акватория имеет форму треугольника и отделена от моря Куршской косой. Залив считается мелководным, средняя глубина в нём достигает около 4 метров, а площадь российской территории превышает 1,6 тысяч квадратных километров.

Зачем идти. Приехать сюда стоит, чтобы увидеть неповторимую природу. Пляжи здесь в основном представляют собой песчаные отмели. В отличие от моря, у воды в заливе более медленное течение и высокая температура. Поэтому его часто выбирают те, кому не подходит холодная Балтика. Однако сход в воду практически нигде не обустроен.

Всего в водоёме обитает 48 видов рыб и поэтому здесь довольно популярна рыбалка. Самые многочисленные обитатели залива — лещ, судак, щука, окунь, плотва, налим и карась.

Также у залива можно встретить более 200 видов пернатых. В прибрежной зоне, покрытой густыми зарослями тростника и камыша, обитают различные водоплавающие птицы — утки, лебеди, гуси, чибисы, лысухи и бакланы. Кроме того, тут располагается крупная гнездовая колония серых цапель.

Что обязательно нужно сделать. Изучить воды залива лучше всего с борта белоснежного катера. В этом сезоне водные прогулки на нём запустили в нацпарке «Куршская коса». Такие групповые экскурсии длятся от 40 минут до 4 часов.

Где находится. Зеленоградский район, посёлки Лесной, Рыбачий, Морское

Как добраться. На рейсовом автобусе № 593 из Калининграда без пересадок, а также из Зеленоградска на автобусах № 210 и № 596. Они едут до посёлков на Куршской косе, но выйти можно раньше. Удобнее всего добраться до косы на машине: выехать на Приморское полукольцо и продолжать маршрут по трассе 27А-015.

Пивоварня «Бланкенштайн»

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История. Пивоварня в Лабиау (ныне Полесск) была основана Альбертом Бланкештайном в 1840 году. Здесь он наладил выпуск тёмного пива, которое впоследствии продолжил его сын. При нём в начале XX века здание было модернизировано и начало выпуск светлого пива. После войны производство восстановили, а первая варка произошла 17 февраля 1946 года. Немцы ещё два года продолжали работать на пивоварне с первыми переселенцами. Завод просуществовал до 1959 года, а затем на его территории долгое время располагался склад. В 2015 году здание выкупила семья Наталич, которая восстановила его и сделала местом притяжения для туристов.

Зачем идти. Здание пивоварни из красного кирпича хорошо сохранилось и представляет собой образец индустриальной архитектуры. В его подвалах можно увидеть арочные своды, а плитке здесь больше 180 лет.

— Это пивзавод полного цикла, поэтому здесь своя солодовня, встроенная в здание. Мы рассказываем гостям, как проращивали солод и варили из него пиво, с помощью каких технологий, — говорит владелец пивоварни Александр Наталич.

Гостям пивоварни покажут конусообразный чан для замачивания зерна, солодосушилку и машину, которая убирает ростки. Также каждому здесь предложат раскусить зерно светлого и карамельного солода и понять, чем они отличаются. А на втором этаже есть музей с архивными фотографиями семьи Бланкенштайн и работниками пивоварни советского времени.

Групповые экскурсии по пивоварне проводит сам владелец. Для этого нужно заранее записаться.

Что обязательно нужно сделать. После экскурсии по пивоварне обязательно попробуйте квас, которым угощают всех желающих.

Где находится. Полесск, улица Рабочая, 5.

Как добраться. Из Калининграда сюда можно добраться на автобусе № 152 и маршрутке № 250э. От центра Полесска придется пройти несколько минут.

Музей Кристиониса Донелайтиса

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История. Мемориальный музей выдающегося поэта XVIII века Кристионаса Донелайтиса находится в посёлке Чистые Пруды (раньше это место называлось Толльмингкемене). Именно здесь расположен пасторский дом, в котором он работал и создал свою бессмертную поэму «Времена года». Её впоследствии внесли в список лучших произведений Европы по версии ЮНЕСКО. Также рядом находится кирха, которая была построена в 1756-1764 годах. Во время второй мировой войны она незначительно пострадала, но затем стала разрушаться. Однако в 1964 году строение удалось восстановить. С 2019 по 2021 годы музей был капитально отремонтирован с сохранением исторического облика. Сегодня он является одним из филиалов Калининградского областного историко-художественного музея.

Зачем идти. Музей находится в одном из самых живописных мест Калининградской области — в Роминтской пуще. Его стоит посетить, чтобы как минимум увидеть подлинные предметы с почти 300-летней историей. Экспозиция внутри пасторского дома рассказывает об эпохе, в которой жил Донелайтис. Здесь представлено более 200 экспонатов и среди них есть факсимильные издания произведений поэта. На цветных витражах в окнах здания изображены сюжеты знаменитой поэмы мастера. В музее также хранятся старинные бытовые предметы — гребни, пряжки, расписная керамика, печные изразцы, замки, ключи и многое другое.

У пасторского дома находится небольшой колодец, а на склоне холма — сад, заложенный в 2011 году. Своё последнее пристанище поэт нашел в кирхе рядом с музеем. В её северо-восточной части располагается крипта с гробницей Донелайтиса и небольшое заалтарное помещение. Ступенчатая башня кирхи имеет шесть этажей и смотровую площадку.

Музей работает ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 18 часов. Посетить его можно по предварительной записи.

Что обязательно нужно сделать. Вы сможете подняться на смотровую площадку на башне кирхи, откуда открывается необыкновенный вид на посёлок и его предместья. Здесь можно сделать уникальные снимки и селфи на фоне сказочных лесов Виштынецкой возвышенности.

Где находится. Нестеровский район, посёлок Чистые Пруды

Как добраться. Из Калининграда до Гусева можно доехать рейсовыми автобусами №№ 680э, 580, а из Гусева в Чистые Пруды добраться на автобусе № 382 (ходит один раз в день).

Заказник «Дюнный»

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История. Власти создали заказник «Дюнный» на территории Славского района в 2012 году. Главная цель его появления — сохранить и восстановить уникальную природу этого места. Площадь заказника составляет 18 тысяч гектаров. Значительную часть его территории занимают смешанные леса, равнины, большое количество болот, рек и озёр.

Зачем идти. Словом «заказник» называют особо охраняемую природную зону. Посетить его стоит, чтобы увидеть всё разнообразие флоры и фауны Калининградской области. Необычный пейзаж в этих краях очень фотогеничен. Вы увидите сосновый лес на песчаных дюнах, с которых открывается вид на бескрайние болота. В «Дюнном» обитают краснокнижные беркуты и орланы-белохвосты, которые обустраивают здесь гнёзда и предпочитают зимовку. В лесу Дальнем, находящемся на границе с Литвой, можно встретить лосей, косуль, кабанов, бобров, хорьков, норок и енотовидных собак. А возле Козьего болота — плотоядные растения-хищники, которые питаются насекомыми. Кстати, среди последних в заказнике есть редкие жук-олень и бабочка павлиноглазка малая.

Что обязательно нужно сделать. На территории заказника вы можете собирать ягоды и грибы. Однако по закону делать это запрещено в период с 1 апреля по 1 июля.

Где находится. Славский район. На севере заказник граничит с Литвой до пересечения с рекой Неман. Южная граница проходит через поселки Левобережное, Московское, Разлив, Прохладное, Хрустальное, Причалы до впадения реки Промысловой в Куршский залив. А на востоке территория простирается от соединения рек Северной и Неман до пересечения с трассой к посёлку Яснополянка.

Как добраться. Из Калининграда до Славска можно доехать на электричке. До территории заказника отсюда придётся добираться на такси или автомобиле.

Усадьба Заеца

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История. В этом году Усадьбе Заеца исполняется 125 лет. До Второй мировой здесь располагался дом лесничего. Территория действительно уникальная. Рядом Роминтенская пуща, где с 16-го века любили охотиться прусские императоры. В самой усадьбе останавливались многие известные люди того времени. К примеру, художник-анималист Рихард Фризе, который делал тут зарисовки оленей и других животных для короля Вильгельма II. В 1991 году Сергей и Марина Заец приобрели усадьбу. Семья превратила его в гостевой дом и начала заниматься сельским хозяйством.

Зачем идти. Это тот случай, когда многое определяет именно локация. Если говорить об окружающей природе, то более живописное место в Калининградской области найти сложно. Хозяин усадьбы проживает здесь же и любит самостоятельно встречать гостей. Поселившись в ней, вы увидите полностью сохранившееся немецкое здание с потёртой плиткой и узнаете, чем жил и живёт теперь этот дом. Такой вид отдыха наверняка оценят те, кто любит домашнюю обстановку. Владельцы радушны и гостеприимны и стараются сохранить уют, присущий деревенскому дому.

Желающим предлагают сплавы на байдарках по реке Красной и дают напрокат велосипеды. По запросу могут организовать экскурсию по окрестностям на лошадях. Тут же можно купить молочную продукцию на ферме, принадлежащей хозяевам Усадьбы. Кстати, здесь не будут против, если вы приедете с домашним питомцем.

Что обязательно нужно сделать. Попросите хозяина показать вам старую печь с ручной ковкой, которая располагалась в доме раньше. Сегодня её спрятали в подвале и демонстрируют редким гостям.

Где находится. Нестеровский район, поселок Озерки, дом 6

Как добраться. От Южного вокзала Калининграда до Нестерова ходит электричка. Отсюда можно доехать до посёлка Озерки на автобусе или взять такси.

Сыроварня Шаакен Дорф

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История. Здание сыроварни 1900 года постройки когда-то относилось к стоящему по соседству замку Шаакен. После войны оно находилось в упадке, пока в 2016 году его владельцами не стала семья Зуевых. Они провели здесь длительную работу по восстановлению и открыли сыроварню, которая производит 15 видов сыра. В основном твёрдые и полутвёрдые сорта, которые вызревают от пары месяцев до нескольких лет. Но и на этом решили не останавливаться и наладили на втором этаже производство шоколада и марципана.

Зачем идти. Здесь вы сможете узнать секреты изготовления сыра и увидеть, как создаётся продукт, собственными глазами. Все производственные помещения находятся за стеклянной стеной и видны каждому посетителю. На территории сыроварни ежедневно проводят экскурсии. Во время них гостям расскажут и покажут, как созревает сыр, какие для этого нужны условия и в чём особенность каждого сорта. Тур по Шаакен Дорф длится 40 минут, но во второй части каждому участнику предложат попробовать продукцию. В дегустацию входит шесть видов сыра полутвёрдых сортов в основном с аутентичными названиями — Альтенберг, Нойхаузен, Зоке, Шокис, Чеддер и Лиска (козий). Кроме того, гостям предложат четыре вида шоколада, который изготавливают в этих стенах — белый, молочный, а также с содержанием 70% и 99% какао.

Кстати, сыр Зоке получил это название не случайно. Именно так именовалась прусская крепость, вместо которой в 1270 году рыцари-тевтонцы решили возвести свою собственную деревянно-земляную. Почти полвека спустя её перестроили в камне, и она превратилась в замок Шаакен. За время своего существования он пережил захват крестьянами и пожар. В нем в XVIII веке четыре раза останавливался Петр I. Не забудьте осмотреть его, если приехали на сыроварню. У козьего сыра название объясняется ещё проще. После 1945 года поселок Лиска Шаакен переименовали в Некрасово.

Сыроварня работает ежедневно с 9 до 19 часов. Попасть на экскурсию можно по записи.

Что обязательно нужно сделать. Загляните в магазин при сыроварне. Здесь продают сыры, сладости, натуральный мед и сувениры. Это очень атмосферное место. Увезите с собой головку сыра, крафтовый марципан или шоколад.

Где находится. Гурьевский район, пос. Некрасово, ул. Центральная.