Пироги и кукурузная водка: где есть и что пробовать в Осетии

На фоне Дагестана, который за последние годы стал самым трендовым кавказским направлением, Осетия для большинства все еще остается местом неизведанным. Рассказываем, почему сюда стоит ехать не только за природой, но и за гастрономическими традициями.

Фото: Афиша: Рестораны Афиша: Рестораны

Туризм в Северной Осетии, как и во многих других регионах России, активно развивается только второй год — о том, что к растущему туристическому потоку здесь не готовились, в аэропорту Владикавказа намекает одна лента багажа для прибывающих путешественников и всего два гейта для улетающих. Тем не менее самолеты по маршруту Москва — Владикавказ летят переполненные, и в ближайшем будущем Северную Осетию неизбежно ждет наплыв туристов.

Видео дня

Что попробовать?

Самое важное в Северной Осетии — безусловно, горы, на втором месте — осетинские пироги. Неискушенным в пирогах туристам по приезде во Владикавказ сразу дадут понять — кто не был в Осетии, не пробовал настоящих осетинских пирогов. И окажутся правы. Готовясь погрузиться в религию осетинских пирогов (а по степени почтения этого блюда иначе и не скажешь), придется забыть все, что вы знали о них раньше, — это были до смешного не похожие на оригинал реплики. Если повезет — попробуете молитвенные осетинские пироги, которые обязательно подают стопкой из трех штук. За этим блюдом стоит целый ритуал, и знакомство с ним — экспириенс не только гастрономический, но и культурологический (а местами даже философский).

Молитвенные осетинские пироги готовят обязательно с сыром — чаще всего это классические уалибахи с нежным сливочным вкусом. Иногда к начинке из сыра добавляют и другие ингредиенты: картофель, свекольную ботву, травы. Кладутся традиционные пироги друг на друга стопкой не случайно — правила гласят, что пироги должны лежать так, чтобы их видели боги, а сам стол, за которым едят традиционное блюдо, должен быть обращен по направлению к одному из святилищ Осетии. Затем старший мужчина за столом должен произнести молитву, а младший — разрезать пироги. Здесь тоже есть свои хитрости — пока режешь пироги, их нельзя крутить. Считается, что тем самым повергаешь мир в хаос.

Афиша: Рестораны

Если все же количество хаоса в мире вызывает у вас экзистенциальный кризис, самое время перейти к следующему национальному достоянию, не попробовав которое уехать из Северной Осетии категорически нельзя. Речь, конечно же, о местной водке арак (или арака). Воистину прекрасное изобретение осетинского народа представляет собой самогон, изготовленный из зерен кукурузы. Главная особенность — невысокая крепость на фоне других аналогичных национальных напитков (всего 23–26 градусов), мягкость и тонкое кукурузное послевкусие. Сочетается арак прекрасно и с пирогами, и с другими традиционными осетинскими блюдами: например, насыщенным мясным супом лывжа и дзыккой, сытной сырно-пшеничной кашей по старинному рецепту. Несмотря на то, что сейчас арак «вышел в тираж» и его можно найти в магазинах и приобрести в качестве беспроигрышного сувенира, осетины считают, что самый настоящий арак — конечно же, домашний, купленный у местной бабушки в пятилитровой бутылке за копейки. И да, пить его надо непременно теплым и с острым перцем — тогда тот самый хаос мира будет вам совсем не страшен.

Афиша: Рестораны

Куда пойти?

Несмотря на то, что ресторанная индустрия во Владикавказе все еще находится в зачаточном состоянии (как и везде, все упирается в поставки продуктов, технологическое оснащение на кухнях и уровень подготовки местных шефов), говорить о том, что в Осетии не гастрономично, язык не поворачивается — национальная кухня в своей простоте и аутентичности вызывает восторг даже у избалованных гурманов. Тут и Michelin не нужен, и современная московская гастрономия меркнет, и можно закрыть глаза на небогатую выдающимися заведениями ресторанную карту региона. Но все же несколько заслуживающих рекомендации мест найти удалось.

Premier

Афиша: Рестораны

Premier — самый нарядный ресторан Владикавказа, в который ходят по особым случаям. Для неискушенного путешественника приезд в Осетию — уже случай особый, поэтому туристу можно не ждать и сразу бронировать столик на веранде с видом на реку Терек. Проект местной ресторанной группы Premier Cru на 230 посадок хорош не только выгодным расположением на набережной, но и неплохой винной картой. В меню все и сразу — и садж на компанию, и каре новозеландского ягненка с пряным кускусом, и вонголе в соусе из голубого сыра, и фо-бо, и чахохбили из фермерского петуха. Бонусом — шум Терека и мелодичные звуки джаза, доносящиеся с винилового проигрывателя. И да, средний чек — всего 700 рублей.

Глэмпинг Chillawi

Афиша: Рестораны

Поесть осетинских пирогов на высоте 2100 метров, посмотреть на поразительную панораму гор, сходить в баню с видом на вершины и даже остаться переночевать в комфортабельной палатке — все это можно сделать в глэмпинге Chillawi в самом сердце Цейского ущелья. Изначально ставку на ресторан основатели проекта не делали, он был лишь приятным дополнением к самому глэмпингу, где можно было позавтракать, любуясь облаками, и неспешно поесть, когда не хочется спускаться по извилистому серпантину в поисках новой локации. Тем не менее прозорливые туристы решили иначе и начали приезжать в сказочно красивый «Чиллави» специально, чтобы попробовать настоящую осетинскую кухню в окружении заснеженных вершин. В меню Chillawi — все, что нужно для посвящения в местные кулинарные традиции: осетинские пироги, суп лывжа, шашлыки из барашка, ягненка и говядины, мясо на огне и та самая дзыкка. Алкогольный пейринг — исключительно арака. Теплая и с перцем.

Bruges

Афиша: Рестораны

Любителям пива стоит зайти в ресторан «Брюгге» с соответствующим названию брутальным интерьером. Трехэтажное заведение, фасад которого выполнен в средневековом стиле, может похвастаться собственной пивоварней и вполне приятной вечерней обстановкой. Меню пива действительно масштабное — более 200 сортов со всего мира (есть даже альтернативное манговое), чего не скажешь о винной карте — ее тут почти нет, а имеющиеся позиции прямо-таки вынуждают передумать пить вино и заказать пиво. В ожидании блюд можно напроситься на экскурсию по пивоварне — она соседствует с основным залом на втором этаже и удачно просматривается с улицы через панорамные окна, создавая впечатление не действующего мини-производства, а грамотно продуманного дизайнерского приема в интерьере. Меню в Bruges, как и принято в бельгийских брассери, масштабное и с картинками. Есть буквально все — от закусок к пиву на компанию до салатов из сочных спелых помидоров и рыбы и мяса на гриле. Несмотря на то, что ресторан пивной, отсюда нельзя уходить без сладкого. Спросите, какой в Осетии главный десерт? Конечно же, пироги! С щедрой начинкой из вишни. Так вот, эти самые пироги с вишней в пивном заведении готовят невероятно хорошо. После такого гедонистического завершения трапезы можно и, как завещал известный фильм, залечь на дно в «Брюгге». Причем буквально — на минус первом этаже заведения процветает ночная жизнь, проходят шумные вечеринки и музыкальные вечера.

«Тагардон»

Афиша: Рестораны

В «Тагардон» можно заехать по пути домой после долгих прогулок по горам и достопримечательностям, или же специально приехать сюда из Владикавказа. Благо путь недлинный — Куртатинское ущелье, где находится ресторан, находится в 35 километрах от города. Здесь стоит бронировать столик на летней площадке на берегу бурной реки Фиагдон и под журчание горного потока пробовать домашние блюда на огне: сочный шашлык из баранины, ягненка на вертеле, зеркального карпа и форель на мангале и, разумеется, образцовые пироги (в «Тагардон» за ними ездят специально), которые готовят на дровах: насджын с тыквой, фидгун с мясом, давонджын с черемшой и сыром. Кстати, пироги можно и нужно брать с собой — во-первых, без такого сувенира в пахнущем осетинской выпечкой самолете вам будет одиноко, во-вторых, их смело можно хранить в морозилке в течение месяца, чтобы в любой момент разогреть и устроить дома настоящее кавказское застолье.

Midov Coffee

Афиша: Рестораны

Один из сюрпризов Владикавказа — в Осетии настоящий культ кофе. Новое поколение осетин — кофейные энтузиасты, исследующие разные сорта зерен, обжарки и техники приготовления. Одна из самых прогрессивных кофеен города — Midov, команда которой может похвастаться не только максимально дружелюбным сервисом, но и собственной обжаркой зерна. В меню — классика и авторские напитки (в разы вкуснее, чем в недавно ушедшей из России всемирно известной сети): раф «Хазнидон» с малиной, арабский латте с миксом специй, «23:41», соус для которого ребята варят сами каждый вечер. Можно заказать в пару свежий круассан или улитку и остаться в кофейне (светлый минимализм в интерьере и инди-рок в плейлисте располагают) или взять кофе с собой и пойти гулять по проспекту Мира (кстати, самому маленькому на планете) и наслаждаться доносящимися отовсюду в центре города звуками местного радио с подборкой расслабленных джазовых мелодий и поэзии классиков.

Афиша: Рестораны

Ощущая предстоящие перемены, перестраивается и индустрия гостеприимства — в этом году во Владикавказе впервые запустились курсы повышения квалификации для представителей ресторанного и отельного бизнеса с участием экспертов из Франции и России. Цель — привести заложенное в самом осетинском менталитете гостеприимство к международным стандартам гостиничного и ресторанного бизнеса. Важная для региона инициатива организована основателем международного фестиваля «Гастрономические сезоны» Натальей Марзоевой совместно с РАНХиГС и СОГУ. Так, в июне во Владикавказе уже прошли занятия для шеф-поваров, сомелье и отельеров под руководством обладателя звезды Michelin, шеф-повара Grand Cru Давида Эммерле, винного эксперта Татьяны Манн-Пахмутовой и генерального директора отеля «Метрополь» Марины Скоковой, а в сентябре обучение продолжится теоретической частью на базе университетов.

Афиша: Рестораны