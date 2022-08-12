Где отдохнуть в сентябре и не пожалеть

Если уйти в отпуск этим летом вам не удалось, не стоит расстраиваться. Ведь впереди еще один идеальный месяц для отдыха – сентябрь. В сентябре во многих уголках России еще тепло, но не чрезмерно жарко, летние активности по-прежнему в силе, а на море бархатный сезон.

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Подробнее о том, где отдохнуть в начале осени – в материале "Рамблера".

Калининград и область

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Калининград славится не только Балтийским морем и янтарем, но также своими историческими достопримечательностями. Изучать их в окружении рыжих осенних декораций – особенное удовольствие. Как бонус – туристов в осенний сезон в Калининграде значительно меньше.

Владивосток

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Погода на Дальнем Востоке переменчива, но в сентябре еще можно успеть погреться в лучах местного солнца. Изучите здешние пляжи, искупайтесь в Тихом океане, посетите заповедник и не забудьте продегустировать морепродукты – остаться равнодушным к ним невозможно.

Байкал

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Есть ощущение, что Байкал притягивает туристов круглогодично, но все же в осенний сезон здесь спокойнее, чем летом или зимой. Прокатитесь на ретропоезде по Кругобайкальской железной дороге, очаруйтесь видами природы Байкала и просто проведите бесценное время наедине с собой и природой.

Сочи

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