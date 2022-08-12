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2 часа назад

Где отдохнуть в сентябре и не пожалеть

Мира Маркина

Если уйти в отпуск этим летом вам не удалось, не стоит расстраиваться. Ведь впереди еще один идеальный месяц для отдыха – сентябрь. В сентябре во многих уголках России еще тепло, но не чрезмерно жарко, летние активности по-прежнему в силе, а на море бархатный сезон.

Где отдохнуть в сентябре и не пожалеть
Фото: unsplashunsplash

Подробнее о том, где отдохнуть в начале осени – в материале "Рамблера".

Калининград и область

unsplash

Калининград славится не только Балтийским морем и янтарем, но также своими историческими достопримечательностями. Изучать их в окружении рыжих осенних декораций – особенное удовольствие. Как бонус – туристов в осенний сезон в Калининграде значительно меньше.

Владивосток

unsplash

Погода на Дальнем Востоке переменчива, но в сентябре еще можно успеть погреться в лучах местного солнца. Изучите здешние пляжи, искупайтесь в Тихом океане, посетите заповедник и не забудьте продегустировать морепродукты – остаться равнодушным к ним невозможно.

Байкал

unsplash

Есть ощущение, что Байкал притягивает туристов круглогодично, но все же в осенний сезон здесь спокойнее, чем летом или зимой. Прокатитесь на ретропоезде по Кругобайкальской железной дороге, очаруйтесь видами природы Байкала и просто проведите бесценное время наедине с собой и природой.

Сочи

unsplash

В сентябре бархатный сезон в самом разгаре, и туристы, памятуя об этом, используют последний шанс, чтобы обрести загар к холодам. Если их скопление вас не пугает, а море так и манит – отправляйтесь в Сочи. Здесь вы не почувствуете наступления осени и точно сможете согреться, если в вашем городе лето давно подошло к концу.

Отдых в России,
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