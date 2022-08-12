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1 час назад

Туроператоры перечислили популярные направления с кешбэком в 20%

Говорит Москваиещё 1

Особым спросом в этом сезоне будут пользоваться круизы.

Туроператоры перечислили популярные направления с кешбэком
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

«Открылись такие возможности по Байкалу, Карелии, Татарстану, больше стало путешествий, в Калининградскую область тоже. Лидеры — Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург. В этом году круизы стартуют раньше в осеннем окне продаж. Окно продаж с 25 августа по 10 сентября. А в круиз речной можно отправиться с 1 сентября до октября. Именно круизы на старте продаж будут очень востребованы. Лучше покупать заранее».

Горин также объяснил преимущества покупки турпакетов вместо отдельного приобретения билетов и бронирования гостиниц.

«Гораздо выгоднее покупать в турпакете и получать скидку не только с отеля 20%, а покупать вместе с билетом. Размер скидки распространяется на весь пакет, включая авиа или ж/д перевозку и размещение в гостинице».

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