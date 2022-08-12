Туроператоры перечислили популярные направления с кешбэком

«Открылись такие возможности по Байкалу, Карелии, Татарстану, больше стало путешествий, в Калининградскую область тоже. Лидеры — Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург. В этом году круизы стартуют раньше в осеннем окне продаж. Окно продаж с 25 августа по 10 сентября. А в круиз речной можно отправиться с 1 сентября до октября. Именно круизы на старте продаж будут очень востребованы. Лучше покупать заранее».