Ашинский район: Территория, привлекательная для туризма

Агентство международного сотрудничества Челябинской области организовало информационный тур в Ашинский район для туроператоров, экскурсоводов и представителей средств массовой информации, чтобы познакомить их с турпотенциалом живописной территории.

Фото: Uralpress Uralpress

Как отмечает представитель Агентства Ольга Сукинова, самый западный район Челябинской области остается малоизученным для многих представителей туриндустрии региона. При этом на территории Ашинского района расположены два горнолыжных комплекса, известных своими возможностями для фрирайда, свыше 120-ти пещер, множество невысоких, но очень живописных хребтов и скал, доступных для треккинга.

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Первым пунктом путешествия стал памятник природы Симский пруд. Посреди пруда ровным конусом возвышается небольшая гора – Жукова шишка, названная так, по одной из версий, по фамилии монаха, который там жил. Пруд и вершина являются любимыми местами отдыха симчан – здесь находится городской пляж, можно покататься на лодочках и прогуляться.

Один из берегов Жуковой шишки представляет собой скальный обрыв, поэтому сейчас ее нельзя обойти по кругу. Однако уже в ближайшее время тропа станет кольцевой – работы по обустройству ведет ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области».

«Это место очень популярно у туристов, поэтому здесь высока антропогенная нагрузка, – пояснила главный специалист отдела развития экологического туризма ГБУ «ООПТ» Елизавета Гладышева. – В связи с этим наше учреждение проводит работу по обустройству экотропы, что позволит упорядочить турпоток. В текущем году будут построены пешеходный мост вдоль крутого склона и лестница от берега до подножия горы. В 2023 году планируется, что лестница будет продлена до вершины Жуковой шишки и появится смотровая площадка».

После прогулки вокруг Жуковой шишки участники инфотура побывали в комнате-музее Игоря Курчатова – великого физика-атомщика, знаменитого уроженца Сима, а также сделали фотостоп у Никольского моста.

Второй город, посещенный в рамках инфотура, – Миньяр. В краеведческом музее – современная интересная экспозиция, благодаря которой гости узнали о знаменитых миньярцах, например, председателе Совета народных комиссаров РСФСР в 1930-37 годах Данииле Сулимове. Его именем названы улицы в Челябинске и Екатеринбурге.

В Миньяре участники инфотура также побывали на пасеке и попробовали разные виды меда и медового урбеча. Небольшое подсобное хозяйство, куда, помимо прочего, входит козья ферма, развивает ООО «Миньярский карьер».