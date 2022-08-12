Названо число внутренних туристов

По оценке главы ведомства Зарины Догузовой, их 34 млн, к концу года цифра может достичь 61 млн. На совещании у премьер-министра Михаила Мишустина она отметила, что по итогам года оборот отрасли внутреннего туризма может на 1 трлн рублей превзойти показатель прошлого года.

Кроме того, Догузова рассказала, что за два года действия программы детского кешбэка в лагерях отдохнули около 1 млн 200 тысяч школьников. Только в этом году было оформлено 845 тысяч путёвок. Глава Ростуризма отметила, что в 2022-м возможности программы расширили, включив в неё палаточные лагеря и убрав ограничения для многодетных семей.