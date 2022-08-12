Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+21° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
3 часа назад

Туристический кэшбэк за поездки на Дальний Восток увеличат до 40 тысяч

Сравни.ру

Об этом сообщил председатель Правительства России.

Туристический кэшбэк за поездки на Дальний Восток увеличат
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

С 25 августа по 10 сентября 2022 года при оплате туристической путёвки или отеля картой «Мир» можно будет вернуть 20% её стоимости. Максимальный размер кэшбэка составляет 20 тысяч ₽, но за путёвки в санатории и отели на Дальнем Востоке можно будет вернуть до 40 тысяч ₽.

Важные условия:

начало поездки должно приходиться на период с 1 октября по 25 декабря 2022 года; длительность путешествия — не меньше трёх ночей и четырёх дней; карта «Мир» должна быть зарегистрирована в программе лояльности.

Список партнёров, у которых можно получить кэшбэк, будет опубликован на сайте программы 25 августа 2022 года.

Отдых в России,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители