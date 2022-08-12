Туристический кэшбэк за поездки на Дальний Восток увеличат

Об этом сообщил председатель Правительства России.
С 25 августа по 10 сентября 2022 года при оплате туристической путёвки или отеля картой «Мир» можно будет вернуть 20% её стоимости. Максимальный размер кэшбэка составляет 20 тысяч ₽, но за путёвки в санатории и отели на Дальнем Востоке можно будет вернуть до 40 тысяч ₽.
Важные условия:
начало поездки должно приходиться на период с 1 октября по 25 декабря 2022 года; длительность путешествия — не меньше трёх ночей и четырёх дней; карта «Мир» должна быть зарегистрирована в программе лояльности.
Список партнёров, у которых можно получить кэшбэк, будет опубликован на сайте программы 25 августа 2022 года.