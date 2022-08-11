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1 час назад

Под Анапой открыли центр энологического туризма

Lenta.ru

В селе Варваровка под Анапой открылся центр энологического туризма «Скалистый Берег», гости которого смогут познакомиться с виноделием Краснодарского края. Об этом сообщает KP.RU.

Под Анапой открыли центр энологического туризма
Фото: Лента.руЛента.ру

Как отметил замглавы Краснодарского края Андрей Коробка, в виноградниках высаживают новые сорта, в том числе коренные, которые давно росли на этой территории. Генеральный директор «Скалистого Берега» Сергей Ступницкий сообщил, что первые виноградники были заложены здесь еще в 2011-2013 годах. Виноград собирается вручную. Общая площадь территории составляет 98,5 гектара, на ней выращивают восемь сортов винограда.

Туристы смогут ознакомиться с виноградниками в рамках двухчасовой программы «Гравитация», которая получила название в честь способа получения продукта.

«Применяемый на предприятии гравитационный способ получения продукта является уникальным и заключается в том, что многие процессы происходят под гравитацией, без перекачивания насосом — за счет свободного перелива с верхнего уровня на более низкий. Это позволяет сохранять лучшие качества продукта», — рассказала директор по производству Ирина Яковенко.

На экскурсии туристы смогут узнать об истории здешних мест, побывать в производственных цехах и погребах, попробовать выпускаемые здесь напитки.

В августе запущена вторая экскурсионная программа «Вино и звезды», во время которой можно с террасы стеклянного здания по вечерам наблюдать за звездами в телескоп.

Отдых в России,Андрей Коробка,
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