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56 минут назад

Единый турмаршрут разработали по трем регионам Северного Кавказа

ТАСС

Единый туристический маршрут разработан по трем регионам Северного Кавказа - Северной Осетии, Ставрополью и Кабардино-Балкарии. Об этом в среду сообщила заместитель председателя комитета республики по туризму Мадина Тебиева на странице главы и правительства региона во "ВКонтакте".

Единый турмаршрут разработали по трем регионам Северного Кавказа
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

"Это будет семидневный маршрут. Начинается со Ставропольского края, потом Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Сейчас маршрут находится на согласовании. Все замечания мы учли, привели в надлежащее состояние, и в ближайшее время мы уже официально объявим о его запуске", - сказала Тебиева.

В каждом регионе в рамках маршрута будет своя программа. В частности, в Северной Осетии маршрут начнется с экскурсии по Владикавказу и мастер-классу по выпечке осетинских пирогов. Также туристам будут предложены экскурсии по ущельям республики.

Зампредседателя комитета по туризму отметила, что межрегиональный маршрут будет пользоваться большим спросом.

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