Единый турмаршрут разработали по трем регионам Северного Кавказа

"Это будет семидневный маршрут. Начинается со Ставропольского края, потом Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Сейчас маршрут находится на согласовании. Все замечания мы учли, привели в надлежащее состояние, и в ближайшее время мы уже официально объявим о его запуске", - сказала Тебиева.