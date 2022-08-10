В каких московских ресторанах самые большие порции

Устали от «дефлопе из палабы с семечками кациуса» и находитесь в поиске вкусной, честной еды? Записывайте адреса ресторанов, где блюдо на тарелке можно рассмотреть издалека, а не под микроскопом.

Фото: super.ru super.ru

Breakfast Cafe

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Адрес: Малая Никитская, 2/1, стр. 1

Название говорит само за себя: идти в этот ресторан нужно с утра пораньше. Вот только не удивляйтесь, если столика не окажется: несмотря на высокий ценник, локация очень популярная. И это легко объяснить: в Breakfast Cafe настолько большие порции, что справиться в одиночку даже с тостом из авокадо будет непросто. Если хотите попробовать больше блюд из меню, забудьте про мудрость «завтрак съешь сам»: берите с собой верного гастродруга и делите все поровну.

«Бибирево. Пиво, еда, мороженое»

Адрес: Украинский б-р, 15

«Бибирево» позиционируется как гастрономический ресторан с пивом: выбор пенного здесь действительно впечатляющий, причем коллекцию собирали со всего мира. С едой в ресторане тоже полный порядок: если рулька, то внушительная, если зеленый салат с авокадо, то тоже большой. Разумно приходить дружной, веселой компанией: многие блюда так и просят, чтобы их разделили!

Torro Grill

Возможно, давно не самое модное, но все еще многими любимое место, где по вечерам лучше бронировать стол. Впрочем, не только по вечерам. Днем в Torro активно ходят офисные работники: на обед здесь можно заказать огромную тарелку супа. Ну а потом наступает время стейков (от 990 руб.) и бургеров (от 550 руб.). Есть отдельный раздел с блюдами на компанию. И, судя по количеству еды, рассчитаны они на очень голодные компании. Иначе с ребрами, кебабами, рулькой и гарнирами не справиться.

Lao Lee

Сеть незамысловатых вьетнамских кафе с хорошим выбором традиционного супа фо. Подают его в скромных мисочках по 600 мл. Купить такую порцию, которая вполне может заменить обед и ужин, предлагают всего за 435 руб. — очень демократично. Вьетнамский суп невероятно сытный, поэтому дегустацию всех остальных национальных блюд из меню лучше оставить на следующий раз.

«Восход»

Адрес: Варварка, 6, стр. 7 (парк «Зарядье»)

Ресторан с легким налетом советской эстетики ждет в гости всех, кто любит вкусно и сытно поесть. Если сильно проголодались, берите цыпленка на вертеле, хачапури по-мегрельски, бухарский плов и, конечно, чебурек, который так и называется — La Grande. Но постарайтесь все-таки оставить место для десерта: уйти из «Восхода» без слоеной трубочки с кремом будет преступлением.

«Белый журавль»

Адрес: Фрунзенская набережная, 14

Может ли чем-нибудь удивить ресторан, который работает с 2000 года? В общем, да: в «Белом журавле» все это время готовят достойную корейскую кухню, лихо миксуя классику с модными трендами. Цены по столичным меркам очень приятные, а выбор такой же большой, как и порции. В национальных названиях легко запутаться, поэтому вот пара рекомендаций: пирожки пян се, говядина пулькоги с рисом, традиционный суп куксу, пельмени манду и, конечно, острая капуста кимчи — без нее в корейском ресторане никак!

«Старый Сычуань»

Адрес: Лубянский пр., 25, стр. 2

Заведения китайской кухни по всему миру славятся скромными ценами и большими порциями. «Старый Сычуань» на Лубянке, конечно, не «чифанька», а полноценный ресторан, но уйти отсюда голодным невозможно. Попробуйте карпа в соевом соусе, рис с овощами, свиную рульку или тушеную говядину. Кухня адаптирована под европейские вкусы, но не лишена аутентичного шарма. От интерьера ничего особенного не ждите: он вполне характерный для китайского заведения.

Artie

Адрес: 1-й Земельный пер., 1

Но не только китайцы не жалеют вкусной еды для дорогих гостей. Итальянцы им не уступают. Убедиться в этом можно в ресторане Artie на 1905 года. Меню проекта небольшое, но все хиты на месте: пицца, паста, брускетты. Интерьер уютный, подача креативная, ценник вменяемый. Бонус — красивая мебель и атмосфера Тосканы.

Закусочная «Воронеж»

Адрес: Пречистенка, 4