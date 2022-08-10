Рыбаки спасли семью, которую унесло течением на сапах

В Краснодарском крае рыбаки спасли семейную пару и их дочь, которых унесло в море во время прогулки на сапборде. Об этом сообщает издание «Блокнот Новороссийск».

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Сапы семья взяла в аренду на пляже, однако инструктаж по технике безопасности проводить никто не стал. Спасательные жилеты, по словам сотрудников, можно было не брать.

«В какой-то момент мы поняли, что нас стало уносить течением, и справиться с ним было невозможно. Я еще и упала с этой доски, было очень страшно»,

— рассказала женщина.

Однако семье на помощь пришли местные рыбаки на лодке. Они вытащили из воды женщину, затем забрали ее мужа и дочь и отвезли на пляж. Когда туристы отдавали сапы и рассказывали о случившемся, сотрудники проката пообещали им бесплатную прогулку. Однако спасенная семья уверена, что больше подобной активностью заниматься не будет.