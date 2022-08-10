Где в России покататься на ретропоездах

Ретропоезда помогают ненадолго очутиться в сказке, в другой эпохе или в романе Агаты Кристи – как вам больше нравится. Билеты на них стоят как на обычные поезда (а порой и дешевле), но впечатлений при этом у вас останется масса. Как бонус – красивые фотографии обеспечены.

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Подробнее о главных ретро-поездах России – в материале "Рамблера".

"Рускеальский экспресс"

Поезд следует по маршруту Сортавала – горный парк "Рускеала" и обратно. Если вы планируете отдых в Карелии, обратите на него внимание. Внутри поезда воссозданы интерьеры в стиле XIX века, и атмосфера этого времени сохраняется здесь во всем. Начиная от старинной формы проводников и заканчивая колоритным буфетом, в котором можно послушать пианино и перекусить калиткой с брусникой.

"Селигер"

Каждую субботу паровоз ходит по маршруту Бологое – Осташков – Бологое. "Селигер" идет по исторической зоне Октябрьской железной дороги, и это одно из его выгодных отличий. На станции Куженкино будет остановка, где можно выйти на бесплатную экскурсию по станционному комплексу 1902-1906. Если будете покупать билет на ретропоезд в кассе, получите билет со старыми буквами, как в XX веке.

Ретропоезд по Кругобайкальской железной дороге