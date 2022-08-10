Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
3 часа назад

Телепорт в другую эпоху: где в России покататься на ретропоездах

Мира Маркина

Ретропоезда помогают ненадолго очутиться в сказке, в другой эпохе или в романе Агаты Кристи – как вам больше нравится. Билеты на них стоят как на обычные поезда (а порой и дешевле), но впечатлений при этом у вас останется масса. Как бонус – красивые фотографии обеспечены.

Где в России покататься на ретропоездах
Фото: unsplashunsplash

Подробнее о главных ретро-поездах России – в материале "Рамблера".

"Рускеальский экспресс"

Поезд следует по маршруту Сортавала – горный парк "Рускеала" и обратно. Если вы планируете отдых в Карелии, обратите на него внимание. Внутри поезда воссозданы интерьеры в стиле XIX века, и атмосфера этого времени сохраняется здесь во всем. Начиная от старинной формы проводников и заканчивая колоритным буфетом, в котором можно послушать пианино и перекусить калиткой с брусникой.

"Селигер"

Каждую субботу паровоз ходит по маршруту Бологое – Осташков – Бологое. "Селигер" идет по исторической зоне Октябрьской железной дороги, и это одно из его выгодных отличий. На станции Куженкино будет остановка, где можно выйти на бесплатную экскурсию по станционному комплексу 1902-1906. Если будете покупать билет на ретропоезд в кассе, получите билет со старыми буквами, как в XX веке.

Ретропоезд по Кругобайкальской железной дороге

Этот ретропоезд в первую очередь подкупает своими удивительными видами. Отправившись с ж/д станции Слюдянка, вы проследуете в сторону величественного Байкала. По пути поезд совершает экскурсионные остановки: в Ангасолке вы сможете полюбоваться мостами и виадуками, а на Половинной станции вашему взору откроется самый длинный тоннель, который выходит к озеру.

Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители