Раскрыта обстановка на пляжах Новофедоровки после взрывов

Отдыхающие начали возвращаться на пляжи Новофедоровки на западе Крыма, где днем ранее на территории военного аэродрома прогремела серия взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Как видно на записях с камер видеонаблюдения, туристы начали занимать лежаки на пляже. В Министерстве туризма региона добавили, что курортный сезон в Крыму продолжается.

Эту информацию подтверждает и портал TourDom. По словам генерального директора компании «Визант Групп», управляющей несколькими санаториями в Крыму, паники среди туристов нет, бронирования продолжаются. Это также подтвердила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.