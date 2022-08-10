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52 минуты назад

Раскрыта обстановка на пляжах Новофедоровки после взрывов

Lenta.ru

Отдыхающие начали возвращаться на пляжи Новофедоровки на западе Крыма, где днем ранее на территории военного аэродрома прогремела серия взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Раскрыта обстановка на пляжах Новофедоровки после взрывов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как видно на записях с камер видеонаблюдения, туристы начали занимать лежаки на пляже. В Министерстве туризма региона добавили, что курортный сезон в Крыму продолжается.

Эту информацию подтверждает и портал TourDom. По словам генерального директора компании «Визант Групп», управляющей несколькими санаториями в Крыму, паники среди туристов нет, бронирования продолжаются. Это также подтвердила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.

При этом стало известно о нескольких случаях, когда путешественники решили досрочно прервать отпуск.

Отдых в России,
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