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2 часа назад

​​Три места, где отдохнуть в Подмосковье

Даша Краснова

В этом году планы на отдых у большинства россиян, если не разрушились, то изменились точно. Многие и вовсе решили остаться отдыхать внутри страны. "Рамблер" подскажет три места в Подмосковье, где это можно сделать.

​​Три места, где отдохнуть в Подмосковье
Фото: социальные сетисоциальные сети

«Болотов.дача»

«Болотов.дача» находится в Тульской области, в двух часах езды от Москвы. Москвичи приезжают сюда не только провести время на природе, но и поработать удаленно. Здесь вы найдете приятные виды, отличный шведский стол, настольные игры, а по вечерам сотрудники включают фильмы. А еще здесь можно посидеть на озере и закупиться в магазине товарами от местных фермеров.

До «Болотов.дачи» можно добраться как на машине, так и на электричке, которая отправляется с Курского вокзала и едет до станции Тарусская.

Глэмпинг «Зеленая тропа»

Этот глэмпинг предлагает посетителям несколько видов размещения: дом, шатер и автономный модуль. Гостей ждет пение птиц, чистый воздух, музыкальные концерты, йога, дегустация фермерских продуктов и долгие прогулки. А еще вы можете сходить в баню и на заготовленный пикник с костром.

Добраться до глемпинга можно доехав до станции Тарусская, после чего проделать 23 км на такси. А еще можно устроить прогулку на 7,5 километров от станции Романовские дачи.

Яхт-клуб «Новый берег»

Яхт-клуб и отель «Новый берег» находится на водохранилище всего в девяти километрах от Москвы. Главная достопримечательность «Нового берега» — парковка яхт. Здесь можно не только сделать классные кадры, но и арендовать водный транспорт (гидроцикл, катамаран, сап, байдарка). А еще вы сможете покататься на роликах или велосипеде, поиграть в волейбол и бадминтон.

Дбраться можно на бесплатном транспорте от метро «Медведково».

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