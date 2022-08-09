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2 часа назад

Самарская область вошла число лучших автомаршрутов

Волга Ньюсиещё 1

Портал Ростуризма Russia.Travel опубликовал 133 туристических автомаршрута по всей России. В Самарской области специалисты Ростуризма предлагают провести три дня и посетить: Самару, Тольятти, Ширяево и Сызрань.

Самарская область вошла в число лучших автомаршрутов
Фото: Волга НьюсВолга Ньюс

"Наша страна настолько большая и разнообразная, везде хочется побывать. Зачастую автомобиль — самый простой и удобный способ для путешествия с семьей или с друзьями. Мы сформировали более ста тридцати автомаршрутов, ознакомиться с которыми можно на портале Ростуризма Russia.Travel. В фокусе нашей работы не только разработка удобных и интересных автомаршрутов, но и их обустройство, для этого у нас есть такая форма поддержки малого и среднего бизнеса как гранты",

Видео дня

— прокомментировала руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.

Автомобильный туризм — один из самых популярных и востребованных видов отдыха для россиян. По данным Росстата, на автомобиле по России путешествует каждый третий, а из-за пандемии такой вид путешествия окончательно оформился в большой тренд еще в 2020 году. Благодаря национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" путешествия по стране становятся на порядок доступнее и комфортнее.

Самарская область — регион с богатой историей, потрясающе красивой природой и неповторимыми туристическими достопримечательностями. Сегодня губерния представляет для туристов сочетание уникальных природных ресурсов, старинной архитектуры разных стилей и современной инфраструктуры для отдыха. Несомненно, наше главное преимущество — это природное богатство и неповторимое течение реки Волги.

Портал Ростуризма Russia.Travel рекомендует начать свое путешествие с региональной столицы, Самары, погулять по главным улицам и обязательно посетить местную набережную. Обязательно к посещению — Жигулевский пивоваренный завод, бункер Сталина, Музей-усадьба А. Толстого.Во второй день эксперты Ростуризма советуют посвятить городу с итальянским названием, центру российского автопрома — Тольятти, побывать в музее "АвтоВАЗ" и Техническом музее имени Сахарова, прогуляться по центру города и полюбоваться природой в парке Комсомольского района, посмотреть на главную площадь Тольятти — площадь Свободы.

Финальный день автопутешествия в Самарскую области предлагают провести в Ширяево и заглянуть в дом-музей И. Репина, где художник создал картину "Бурлаки на Волге". А после Ширяево отправиться в Сызрань: погулять по городу, заглянуть на Спасскую башню, где можно позвонить в колокол, а также посетить магазин при главном хлебобулочном заводе области "Хлеб", на котором делают легендарный сызранский торт "Паутинка". Напомним, недавно Сызрань одержала победу во всероссийском конкурсе, в результате чего город получит 215 млн руб. из федерального бюджета на развитие туризма.

"Сызрань — один из красивых городов нашего региона с богатой историей и большим туристическим потенциалом, который обязательно будем развивать и дальше. Выделенные средства направим на создание туристической инфраструктуры, чтобы как можно больше жителей и гостей нашей области приезжали сюда и проводили время",

— отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Благодаря системной работе областного правительства и личному вниманию к развитию туристической отрасли главы региона, Самарская область становится все более привлекательной для туристов.

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