К морю за 15 тысяч: путешествие в Астрахань

Три дня, 15 тысяч рублей и желание вырваться из городской суеты и отдохнуть у моря. В спецпроекте сайта «Вечерняя Москва» наши корреспонденты отправились в пять разных городов, чтобы убедиться: в России немало удивительных мест и красивых уголков, которые ничем не уступают классическому отдыху на черноморском побережье. Как интересно отдохнуть и при этом уложиться в скромный бюджет, что посмотреть на новом месте и, главное, где найти сюрприз от редакции сайта — в нашем материале.
Первым городом для путешествия стала Астрахань — город на берегу Каспийского моря и в дельте Волги. Он славится нетронутой природой, древнерусской архитектурой, рыбалкой, сочными арбузами, чистым морским воздухом и разнообразием развлечений.
Самолетом. Самым быстрым способом добраться до «южной Венеции России» является авиаперелет. Минимальное время в пути — два часа десять минут. Средняя цена билета на рейс Москва — Астрахань составляет 2500 рублей (нам удалось приобрести билет туда и обратно за 5114 рублей).Поездом. Поездка может занять от суток до двух в зависимости от маршрута следования. Цена на билет в один конец не сильно отличается от авиаперелета — от 2360 рублей.Автобусом. Среднее время в пути составляет примерно 19 часов. Средняя цена билета — 2600 рублей. Цены зависят от выбранного дня, времени поездки и наличия скидок.Выбор отеля.
Отели, гостиницы, хостелы — в Астрахани есть из чего выбрать. Для этого достаточно зайти на один из сайтов бронирования и выбрать для себя подходящий вариант. Цены: от 500 до 9000 рублей за ночь. («ВМ» гостиница на два дня обошлась в 3500 рублей).
Астраханский аэропорт находится в пяти километрах от центра города. Доехать туда можно на такси или маршрутке 80с. Цена проезда — 30 рублей. Я прилетела в 11:00 по астраханскому времени, а в 12:00 уже заселилась в отель.
Воспользоваться услугами местных водителей, которые предлагают поездку до города за 500 рублей.Воспользоваться сервисом заказа такси. Стоимость составляет от 120 до 200 рублей.
В день вылета из Москвы пришлось встать в три часа ночи, а в 4:30 утра я уже была в аэропорту Шереметьево. Вылет из Москвы был в 07:30.
В Астрахань прилетела в 11:00 по местному времени, в 12:00 заселилась в отель, а в 14:00 уже выехала на городской пляж. Дорога заняла примерно 30 минут. В 14:30 я была на месте.
Астраханский городской пляж находится на острове Городской. Время в пути составит 10 минут от центра города. Если ехать на городском транспорте, то от остановки придется пройти пешком 15–20 минут.
На пляже провела три часа. Назагоравшись и расслабившись, решила вернуться в отель и заодно прогуляться. Прогулка длилась примерно час. В номере я была в 18:30.
Вечер первого дня было решено провести в одном из лучших рыбных ресторанов города. Выбор после долгого изучения отзывов в Сети пал на ресторан «Щука». В ресторане я была в 21:00. Полтора часа на ужин, и в 22:30 я уже вернулась в отель.
Средний чек на человека: 1500 рублей.
Адрес: г. Астрахань, улица Лейтенанта Шмидта, дом 5а.
Второй день начался рано — в 07:00 пришлось встать, так как в 08:00 на остановке около отеля меня должен был ждать экскурсионный автобус.
Экскурсия длится с 8 утра до 18 вечера. В нее входит:
трансфер на микроавтобусе до берега Волги;групповая экскурсия в дельту Волги на лодках;обед в ресторане на турбазе;отдых на турбазе у бассейна.
Стоимость: от 2500 рублей с человека.
После экскурсии решила пройтись до одной из местных ярмарок. Была там примерно в 18:15. Побродив по рядам около часа и закупившись «съедобными» подарками и сувенирами, отправилась в гостиницу. В номере была в 19:30.
В последний день путешествия решила выспаться, поэтому встала только в 10:00 утра и начала готовиться к поездке в Астраханский Кремль — главную историческую и архитектурную достопримечательность города с уникальными постройками XVI–XVII веков: Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы, Кирилловская часовня, Пречистенские ворота с надвратной соборной колокольней, Артиллерийская (Пыточная) башня, Пороховой (Зелейный) погреб с Зелейным двором, Гауптвахта и многое другое.
В Кремле я была в 12:30, прогулка длилась два часа.
Цена единого билета: 450 рублей.
При желании можно заказать экскурсию и воспользоваться услугами гида. Продолжительность экскурсии составляет 1–1,5 часа, а средняя цена — от 1000 рублей.
Адрес: улица Тредиаковского, дом 2.
Как доехать:
маршрутка № 62с (Улица 28-й Армии — Аэропорт). Примерный график работы: с 06:30 до 21:00 с интервалом 10–15 минут.от автовокзала и расположенного рядом ж/д вокзала Астрахань-1 маршрутки № 30р, 30с (в сторону поселка Свободный), 38р, 38с, 95с, автобус № 30н. Выходить на остановке «Астраханский Кремль» по улице Тредиаковского, почти напротив главных ворот.
В среднем стоимость проезда составляет 30 рублей.
Еще одной знаменитой достопримечательностью города является Лебединое озеро в центре Астрахани. От Кремля до него всего 10 минут пешком. Погуляла там час и в 15:30 уехала на рынок.
Адрес: пересечение улицы Адмиралтейской, площади Ленина и набережной 1 мая.
Дорога на самый большой рынок города — «Большие Исады» — заняла 30 минут. Я была там в 16:00, а уехала в 17:30.
Адрес: улица Свердлова, дом 111.
Цены:
лещ горячего копчения — 270 рублей за килограмм;лещ холодного копчения — 280 рублей за килограмм;сушеный лещ — 280 рублей за килограмм.
Итого: 15 004 рубля.
Сюрприз от «Вечерней Москвы»
Перед отъездом домой корреспондент Анастасия Харламова оставила фирменную бутылку «ВМ» для воды и сувенир в кустах у Лебединого озера, рядом с деревянным коричневым сарайчиком.
Если встать лицом к водоему со стороны дороги, то нужная вам постройка будет находиться справа. Еще одной подсказкой является деревянная лавка рядом с кустом у стены домика.