К морю за 15 тысяч: путешествие в Астрахань

Три дня, 15 тысяч рублей и желание вырваться из городской суеты и отдохнуть у моря. В спецпроекте сайта «Вечерняя Москва» наши корреспонденты отправились в пять разных городов, чтобы убедиться: в России немало удивительных мест и красивых уголков, которые ничем не уступают классическому отдыху на черноморском побережье. Как интересно отдохнуть и при этом уложиться в скромный бюджет, что посмотреть на новом месте и, главное, где найти сюрприз от редакции сайта — в нашем материале.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Первым городом для путешествия стала Астрахань — город на берегу Каспийского моря и в дельте Волги. Он славится нетронутой природой, древнерусской архитектурой, рыбалкой, сочными арбузами, чистым морским воздухом и разнообразием развлечений.

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Дорога и отель

Самолетом. Самым быстрым способом добраться до «южной Венеции России» является авиаперелет. Минимальное время в пути — два часа десять минут. Средняя цена билета на рейс Москва — Астрахань составляет 2500 рублей (нам удалось приобрести билет туда и обратно за 5114 рублей).Поездом. Поездка может занять от суток до двух в зависимости от маршрута следования. Цена на билет в один конец не сильно отличается от авиаперелета — от 2360 рублей.Автобусом. Среднее время в пути составляет примерно 19 часов. Средняя цена билета — 2600 рублей. Цены зависят от выбранного дня, времени поездки и наличия скидок.Выбор отеля.

Отели, гостиницы, хостелы — в Астрахани есть из чего выбрать. Для этого достаточно зайти на один из сайтов бронирования и выбрать для себя подходящий вариант. Цены: от 500 до 9000 рублей за ночь. («ВМ» гостиница на два дня обошлась в 3500 рублей).

Аэропорт

Астраханский аэропорт находится в пяти километрах от центра города. Доехать туда можно на такси или маршрутке 80с. Цена проезда — 30 рублей. Я прилетела в 11:00 по астраханскому времени, а в 12:00 уже заселилась в отель.

Что касается такси, то есть два варианта:

Воспользоваться услугами местных водителей, которые предлагают поездку до города за 500 рублей.Воспользоваться сервисом заказа такси. Стоимость составляет от 120 до 200 рублей.

День первый: городской пляж и ресторан

В день вылета из Москвы пришлось встать в три часа ночи, а в 4:30 утра я уже была в аэропорту Шереметьево. Вылет из Москвы был в 07:30.

В Астрахань прилетела в 11:00 по местному времени, в 12:00 заселилась в отель, а в 14:00 уже выехала на городской пляж. Дорога заняла примерно 30 минут. В 14:30 я была на месте.

Астраханский городской пляж находится на острове Городской. Время в пути составит 10 минут от центра города. Если ехать на городском транспорте, то от остановки придется пройти пешком 15–20 минут.

На пляже провела три часа. Назагоравшись и расслабившись, решила вернуться в отель и заодно прогуляться. Прогулка длилась примерно час. В номере я была в 18:30.

Вечер первого дня было решено провести в одном из лучших рыбных ресторанов города. Выбор после долгого изучения отзывов в Сети пал на ресторан «Щука». В ресторане я была в 21:00. Полтора часа на ужин, и в 22:30 я уже вернулась в отель.

Средний чек на человека: 1500 рублей.

Адрес: г. Астрахань, улица Лейтенанта Шмидта, дом 5а.

День второй: лотосовые поля и дельта Волги

Второй день начался рано — в 07:00 пришлось встать, так как в 08:00 на остановке около отеля меня должен был ждать экскурсионный автобус.

Экскурсия длится с 8 утра до 18 вечера. В нее входит:

трансфер на микроавтобусе до берега Волги;групповая экскурсия в дельту Волги на лодках;обед в ресторане на турбазе;отдых на турбазе у бассейна.

Стоимость: от 2500 рублей с человека.

После экскурсии решила пройтись до одной из местных ярмарок. Была там примерно в 18:15. Побродив по рядам около часа и закупившись «съедобными» подарками и сувенирами, отправилась в гостиницу. В номере была в 19:30.

День третий: Кремль, Лебединое озеро и рынок «Большие Исады»

В последний день путешествия решила выспаться, поэтому встала только в 10:00 утра и начала готовиться к поездке в Астраханский Кремль — главную историческую и архитектурную достопримечательность города с уникальными постройками XVI–XVII веков: Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы, Кирилловская часовня, Пречистенские ворота с надвратной соборной колокольней, Артиллерийская (Пыточная) башня, Пороховой (Зелейный) погреб с Зелейным двором, Гауптвахта и многое другое.

В Кремле я была в 12:30, прогулка длилась два часа.

Цена единого билета: 450 рублей.

При желании можно заказать экскурсию и воспользоваться услугами гида. Продолжительность экскурсии составляет 1–1,5 часа, а средняя цена — от 1000 рублей.

Адрес: улица Тредиаковского, дом 2.

Как доехать:

маршрутка № 62с (Улица 28-й Армии — Аэропорт). Примерный график работы: с 06:30 до 21:00 с интервалом 10–15 минут.от автовокзала и расположенного рядом ж/д вокзала Астрахань-1 маршрутки № 30р, 30с (в сторону поселка Свободный), 38р, 38с, 95с, автобус № 30н. Выходить на остановке «Астраханский Кремль» по улице Тредиаковского, почти напротив главных ворот.

В среднем стоимость проезда составляет 30 рублей.

Еще одной знаменитой достопримечательностью города является Лебединое озеро в центре Астрахани. От Кремля до него всего 10 минут пешком. Погуляла там час и в 15:30 уехала на рынок.

Адрес: пересечение улицы Адмиралтейской, площади Ленина и набережной 1 мая.

Дорога на самый большой рынок города — «Большие Исады» — заняла 30 минут. Я была там в 16:00, а уехала в 17:30.

Адрес: улица Свердлова, дом 111.

Цены:

лещ горячего копчения — 270 рублей за килограмм;лещ холодного копчения — 280 рублей за килограмм;сушеный лещ — 280 рублей за килограмм.

Общие траты перелет туда и обратно — 5114 рублей;

гостиница на два дня — 3500 рублей;

экскурсия — 2500 рублей;

ужин в ресторане — 1690 рублей;

траты на еду — 1700 рублей;

проезд — 500 рублей.

Итого: 15 004 рубля.

Сюрприз от «Вечерней Москвы»

Перед отъездом домой корреспондент Анастасия Харламова оставила фирменную бутылку «ВМ» для воды и сувенир в кустах у Лебединого озера, рядом с деревянным коричневым сарайчиком.