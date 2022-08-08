Лететь 4 часа: как изменился маршрут до Сочи

Аэропорт в Адлере – один из немногих открытых аэропортов на юге страны. Другие доступные авиагавани расположены в Минеральных Водах и Ставрополе. "Рамблер" расскажет, как изменился маршрут до Сочи.

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С 24 февраля временно ограничены полеты почти во все южные аэропорты, поэтому в отпуск на Черное море можно попасть только через один аэропорт. Он находится совсем недалеко от Сочи, в городе Адлер. Из Адлера легко добраться как в центр города, так и на популярные горные курорты Красная поляна и Роза Хутор. Также через Сочи можно поехать на другие курорты.

Раньше все самолеты пролетали над Воронежем, затем над Краснодаром, потом долетали до моря примерно в 120 километрах западнее Сочи, поворачивали и летели вдоль побережья до аэропорта в Сочи, но после начала специальной военной операции маршрут изменили.

Теперь летчики делают крюк, что почти в два раза увеличивает время полета. Раньше до Сочи можно было долететь за 2,5 часа, теперь за четыре. Все дело в том, что воздушные суда летят через Кавказские горы и Казахстан, долетают до Каспийского моря и делают поворот на 90 градусов. Сократилось и количество рейсов из регионов, однако из Москвы вылететь можно без особых проблем.

Стоимость билетов в Сочи выросла, но незначительно. Связано это с возросшим спросом на направление. Несмотря на то, что аэропорты Анапы, Геленджика и других южных городов закрыты, на юг России можно добраться с помощью поездов, автобусов или водного транспорта.

Например, в популярный среди россиян Геленджик можно доехать на автобусе, такси или водном транспорте. Теперь в город из Сочи ходят скоростные теплоходы "Комета".