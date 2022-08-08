Как организовать путешествие на озеро Селигер

В этом году лето приятно радует россиян комфортной температурой. Поэтому прекрасной альтернативой морю может стать поездка на озеро.

Фото: Daily Moscow Daily Moscow

Ближайшим к Москве считается озеро Селигер, расположенное сразу в двух областях - в Тверской и Новгородской. Невероятной красоты пейзажи бескрайних сосновых лесов, голубых плесов и небольших островов, связанных между собой узкими каналами и проливами, определено стоят того, чтобы включить это направление в список своих путешествий, запланированных на конец лета и осень.

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На Селигере одинаково хорошо в любое время года, однако именно летний сезон позволяет насладиться возможностями региона по полной.

Едут туда в первую очередь за тишиной и кристально чистым воздухом, а вот занятия каждый уже выбирает себе по вкусу. Озеро славится широким разнообразием рыбы, поэтому на рассвете можно отправиться на утреннюю рыбалку. В его водах водятся щуки, лещи, ерши, налимы и жерехи. Лодки выдают в аренду на любой базе отдыха, а вместе с ними байдарки, сапы и катамараны.

Конец лета - идеальный момент для сбора грибов и лесных ягод. Если заранее подробнее узнать про самые злачные места, вероятность уехать домой с неплохим уловом возрастает вдвое. Если же прогулки по лесам не входят в ваши планы, грибы и ягоды всегда можно купить у локальных продавцов.

Изначально на Селигер ехали любители «дикого» отдыха с палатками и песнями под гитару.

Однако за последние годы в регионе появилось большее количество современных турбаз и домов отдыха. Классический селигерский стиль - резные избы с обилием дерева в отделке и максимально лаконичным дизайном внутри.

Идеальная локация для отдыха большой компанией на берегу озера - загородный отель «Просторы Селигера». Комплекс активно растет и расширяется, однако на данный момент на его территории находятся всего четыре коттеджа, что гарантирует ощущение максимальной приватности.

Отель расположен всего в получасе езды от города Осташков, который считается «сердцем» Селигера, и соседствует с деревней Лежнево.

Дорога из Москвы до места назначения занимает порядка шести часов и пролегает через такие города, как Ржев и Селижарово, если ехать по Новорижскому шоссе, и Тверь, Торжок и Кувшиново, если по Ленинградке или платной трассе М11.

Попадая на территорию «Просторов Селигера», моментально забываешь о суете большого города. На небольшом лугу пасутся коровы, рядом кудахчут куры и вальяжно прогуливаются индюки с перепелками. Вокруг - тишина и умиротворение.

К услугам гостей - два одноэтажных коттеджа с двумя изолированными спальнями, кухней-гостиной и ванной комнатой. Такой вариант отлично подойдет для семей или небольших компаний друзей до шести человек.

Для гостей, которые больше всего ценят уединение и комфорт, идеальным решением станет отдых в двухэтажном люксе.

На первом этаже находятся кухня со всеми необходимыми атрибутами, столовая и гостиная с удобными диванами и большим телевизором с кабельным телевидением. Этот коттедж находится в некотором отдалении от всех остальных, поэтому именно там можно по максимуму насладиться тишиной и спокойствием.

Большие компании чаще всего выбирают просторный двухэтажный дюплекс, расположенный прямо на берегу озера. Из его панорамных окон открывается потрясающий вид на зеркальную водную гладь, в которой, словно в зеркале, отражается бездонное небо в обрамлении хвойного леса. Также у коттеджа есть собственная небольшая терраса, где так хорошо пить кофе по утрам, в по вечерам устраивать ужины под звездами.

Все дома выполнены из натурального дерева, благодаря чему даже в самые жаркие дни в комнатах сохраняется приятная прохлада.

Время словно бы остановилось здесь, а все заботы и проблемы остались где-то за бескрайним хвойным лесом, опоясывающим озеро Мелкое, на берегу которого и расположился комплекс. Отчалив от пристани на лодке или на специальном прогулочном плоту с мотором, по узкому каналу можно выйти в соседние озера Глубокое и Серемо, а уже затем попасть в само озеро Селигер.

Неспешное утро на берегу окутано прохладой и дымкой сизого тумана, опускающегося на лес. Здесь можно никуда не торопиться и спокойно завтракать с видом на озеро. Фермерский творог, молоко и яйца продаются на соседней ферме, там же можно приобрести мясо для обеда и ужина, и при желании вовсе никуда не уезжать за пределы комплекса.

Для детей на территории организована детская площадка с бассейнами, а также контактный зоопарк, чтобы поближе посмотреть и погладить животных. До него можно доехать на велосипедах, которые все гости, как и лодки, при желании могут арендовать совершенно бесплатно.

Для путешественников, не представляющих свой отдых без экскурсий, на Селигере хватает достопримечательностей.

Например, Нилова пустынь, которая служит местом притяжения половников и туристов со всей России. На территории древнего монастыря находится старинная церковь Всех Святых, построенная еще в 17 веке. С колокольни соседнего Богоявленского собора открывается захватывающий дух вид на окрестности. В лавке при монастыре непременно стоит купить и попробовать местный хлеб, сладкую коврижку и медовуху.

Если позволяет время, можно посетить Исток реки Волги. По приданию именно отсюда начинался многодневный Крестный ход, поэтому место считается священным. Также широкую славу получили Богородицей Житенный женский монастырь, Оковецкий святой источник и Ширков Погост, представляющий собой ансамбль из двух церквей и часовни конца 17 века.

После долгой дороги и прогулок по знаковым достопримечательностям региона, идеальным завершением дня станет поход в традиционную русскую баню.

В «Просторах Селигера» она расположена прямо на берегу. Согревшись в сауне, достаточно пройтись по небольшому пирсу, чтобы окунуться в освежающую воду, а после еще долго сидеть и пить травяной чай с видом на лес и озеро.

Так, в окружении первозданной красоты русской природы волей-неволей начинаешь замедляться, реже брать в руки телефон и глубже дышать полной грудью. Казалось бы, такие мелочи, но как же их иногда не хватает в каждодневной суете из пробок и бизнес-встреч. Окружающие пейзажи, тишина и свежий воздух действуют расслабляюще и медитативно: улучшается сон, снижается уровень стресса, возвращается энергия.