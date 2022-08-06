Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+31° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

«Вход в море стал платным»: туристы приехали на популярный пляж Приморья и обомлели

Primpress

Туристы рассказали о своем немалом удивлении от посещения популярного пляжа в Приморском крае. Люди приехали в одну из красивейших бухт региона, где раньше отдыхало много людей совершенно бесплатно, и просто не поверили в то, что с них запросили, сообщает PRIMPRESS.

«Вход в море стал платным»: туристы приехали на пляж и обомлели
Фото: PrimpressPrimpress

По словам отдыхающих, речь идет о бухте Астафьева, расположенной на юге Приморья. Платой за проезд на пляж, тем более если он благоустроенный и охраняемый, жителей и гостей края уже не удивить.

Но сейчас с туристов начали брать деньги еще и за вход в море. Теперь за то, чтобы искупаться в том месте, людям придется платить. Деньги берут даже с тех, кто хочет просто прогуляться по побережью. Для этого людям выдают специальные браслеты, приобрести которые можно у администрации пляжа. Их стоимость составляет 200 рублей с человека на один день.

Отметим, что бухта Астафьева входит в территорию Дальневосточного морского заповедника. Его сотрудники уточнили, что плата введена для того, чтобы сохранить место от массового наплыва туристов. Теперь в течение дня плавать в местном море разрешают только 200 туристам, но не более. А плату за вход берет арендатор пляжа, который содержит эту территорию, формально еще не являющуюся заповедником.

Отдых в России,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители