«Вход в море стал платным»: туристы приехали на пляж и обомлели

Туристы рассказали о своем немалом удивлении от посещения популярного пляжа в Приморском крае. Люди приехали в одну из красивейших бухт региона, где раньше отдыхало много людей совершенно бесплатно, и просто не поверили в то, что с них запросили, сообщает PRIMPRESS.

Фото: Primpress Primpress

По словам отдыхающих, речь идет о бухте Астафьева, расположенной на юге Приморья. Платой за проезд на пляж, тем более если он благоустроенный и охраняемый, жителей и гостей края уже не удивить.

Но сейчас с туристов начали брать деньги еще и за вход в море. Теперь за то, чтобы искупаться в том месте, людям придется платить. Деньги берут даже с тех, кто хочет просто прогуляться по побережью. Для этого людям выдают специальные браслеты, приобрести которые можно у администрации пляжа. Их стоимость составляет 200 рублей с человека на один день.